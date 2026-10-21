EU xoay trục chiến lược tại Bắc Cực

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Nguồn: Al Jazeera)

Chiến lược đề xuất thành lập trung tâm an ninh hàng hải để các nước thành viên và đối tác chia sẻ thông tin, giám sát hoạt động trên biển.

Cơ chế này có thể mở rộng sang theo dõi các tàu thuộc đội tàu bóng tối, phát hiện hoạt động đánh bắt trái phép, ô nhiễm và tăng cường phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

EU cũng đặt mục tiêu mở rộng năng lực tàu phá băng.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhận định, Bắc Cực đang trở thành điểm giao thoa của các cạnh tranh địa chính trị, đồng thời cảnh báo, những nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đang đứng trước nhiều thách thức.

Trong khi đó, Cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas lưu ý, Nga đang mở rộng hiện diện quân sự tại vùng cực phía Bắc.

Quan chức EU dẫn chứng các vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập, gây nhiễu GPS và phá hoại cáp viễn thông.

EU cũng thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Trong đó, khối ủng hộ xây dựng tuyến cáp quang xuyên Bắc Cực kết nối Greenland với châu Âu, đồng thời triển khai hệ thống vệ tinh IRIS² phục vụ thông tin liên lạc an toàn của các cơ quan chính phủ.

Chiến lược mới được đưa ra sau khi lãnh đạo 12 quốc gia châu Âu kêu gọi EU đóng vai trò chủ động hơn tại Bắc Cực.

EC khẳng định, khối vẫn giữ lập trường phản đối khai thác dầu mỏ, than đá và khí đốt tại Bắc Cực.

EU cũng cam kết tăng cường nghiên cứu, quan trắc khí hậu và phối hợp với các cộng đồng địa phương nhằm ứng phó với những biến đổi môi trường.

(theo Al Jazeera)