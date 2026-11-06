EU xem xét nới lỏng quy định khí thải, tạo dư địa cho xe động cơ đốt trong

Một mẫu ô tô của hãng Mercedes-Benz được trưng bày tại Munich, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô châu Âu chịu sức ép từ giá năng lượng cao, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc và những yêu cầu chuyển đổi xanh.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, quy định hiện hành của EU yêu cầu các nhà sản xuất ô tô giảm 100% lượng khí thải CO₂ trung bình của xe mới bán ra từ năm 2035, đồng nghĩa với việc các mẫu xe mới phải không phát thải CO₂ từ ống xả. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất điều chỉnh mục tiêu này xuống còn 90%, trong khi một số nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) mong muốn nới lỏng hơn nữa.

Theo chuyên gia tư vấn chiến lược ngành công nghiệp ô tô Petr Knap, đề xuất điều chỉnh sẽ tạo điều kiện để một số nhà sản xuất tiếp tục duy trì các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, những phương tiện có khả năng được duy trì chủ yếu là xe hybrid và hybrid sạc điện, thay vì xe sử dụng hoàn toàn động cơ đốt trong truyền thống.

Nghị sĩ Danuše Nerudová thuộc Phong trào Thị trưởng và Độc lập (STAN) nhận định đây là phương án thỏa hiệp có thể không làm hài lòng tất cả các bên, nhưng vẫn tốt hơn việc không đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, nghị sĩ Ondřej Knotek thuộc phong trào ANO cho rằng việc nới lỏng quy định đối với động cơ đốt trong vẫn chưa đủ để giải quyết những khó khăn của ngành công nghiệp ô tô châu Âu.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh mục tiêu khí thải đi kèm điều kiện các nhà sản xuất phải sử dụng thép phát thải thấp có nguồn gốc từ EU trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Séc Zdeněk Petzl cảnh báo nguồn cung loại thép này hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu, đồng thời chất lượng vật liệu cũng là vấn đề cần quan tâm.

Đại diện ngành công nghiệp ô tô Séc hoan nghênh khả năng EU điều chỉnh quy định sau năm 2035, song cảnh báo các mục tiêu giảm phát thải áp dụng từ năm 2030 vẫn có thể gây tác động tiêu cực đến thị trường. Đặc biệt, yêu cầu gia tăng nhanh tỷ lệ xe điện trong giai đoạn 2029-2030 có nguy cơ tạo thêm sức ép đối với phân khúc xe cỡ nhỏ, vốn có mức phát thải tương đối cao nhưng biên lợi nhuận thấp.

Nghị sĩ EP Ondřej Krutílek thuộc đảng Dân chủ Công dân (ODS) đề xuất kéo dài chu kỳ đánh giá mức độ tuân thủ các mục tiêu khí thải lên 5 năm, thay vì áp dụng theo từng năm, nhằm tránh việc các nhà sản xuất bị xử phạt do không đạt chỉ tiêu trong một năm cụ thể.

Đề xuất điều chỉnh các mục tiêu giảm phát thải hiện cần được EP thông qua tại phiên họp toàn thể và được các quốc gia thành viên EU chấp thuận. Nội dung này vẫn có thể tiếp tục thay đổi trong quá trình lập pháp.