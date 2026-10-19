EU viện trợ 10 triệu EUR nghiên cứu kéo dài metro Nhổn - ga Hà Nội đến Hoàng Mai

Nghiên cứu kéo dài metro số 3 thêm 11 km đi ngầm

Ngày 19/10, tại ga Cầu Giấy, UBND TP Hà Nội phối hợp với Chính phủ Pháp và các tổ chức tài chính quốc tế tổ chức lễ gắn biển lưu niệm tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội, đồng thời công bố khoản viện trợ không hoàn lại 10 triệu EUR của Liên minh châu Âu (EU) để hỗ trợ chuẩn bị dự án kéo dài tuyến đến Hoàng Mai.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện phía Pháp trải nghiệm tàu metro, trao đổi về các nội dung hợp tác.

Khoản viện trợ được EU ủy thác cho Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) quản lý, tập trung vào nghiên cứu khả thi, quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), tổ chức giao thông, kết nối đa phương thức và nâng cao năng lực triển khai dự án.

Theo kế hoạch, đoạn kéo dài từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai dài khoảng 11 km, dự kiến xây dựng hoàn toàn đi ngầm. Chương trình hỗ trợ được ký kết với UBND TP Hà Nội năm 2024, giao Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) thực hiện. Các hoạt động chuẩn bị dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Các đại biểu trải nghiệm hệ thống vé đi tàu metro Nhổn - ga Hà Nội.

Mô hình TOD hướng tới phát triển đô thị gắn với các nhà ga, tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng, đồng thời cải thiện kết nối giữa các khu dân cư, trung tâm kinh tế và dịch vụ. Phương án huy động vốn xây dựng tuyến sẽ tiếp tục được nghiên cứu theo cơ chế hợp tác Nhóm châu Âu (Team Europe), với sự tham gia của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và hợp tác cùng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Khoản viện trợ 10 triệu EUR chỉ dành cho công tác nghiên cứu, chuẩn bị dự án, không phải tổng mức đầu tư xây dựng tuyến metro. Việc triển khai đầu tư còn phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu, thủ tục phê duyệt và phương án huy động vốn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, đường sắt đô thị không chỉ tạo thêm phương thức đi lại an toàn, thuận tiện mà còn góp phần giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường, tổ chức lại không gian đô thị và kết nối các trung tâm phát triển.

Metro Nhổn - Cầu Giấy phục vụ 6,4 triệu lượt khách sau một năm

Metro Nhổn - ga Hà Nội dự kiến khai thác toàn tuyến năm 2027.

Tuyến metro số 3 Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 12 nhà ga, trong đó có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy được đưa vào khai thác thương mại từ tháng 8/2024.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, trong năm đầu khai thác, đoạn tuyến này phục vụ khoảng 6,4 triệu lượt hành khách, tỷ lệ vận hành đúng giờ đạt 99%.

Hoạt động của tuyến được ước tính giúp tránh phát thải khoảng 49.000 tấn CO₂ tương đương trong năm 2025.

Đoạn đi ngầm từ Cầu Giấy đến ga Hà Nội, gồm 4 nhà ga, đang được thi công và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2027.

Việc nghiên cứu kéo dài tuyến đến Hoàng Mai được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực phía Nam với mạng lưới đường sắt đô thị, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và giảm áp lực giao thông đường bộ.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Hà Nội và các đối tác Pháp, EU cũng thúc đẩy hợp tác về công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển công nghiệp đường sắt, hướng tới xây dựng mạng lưới metro hiện đại, đồng bộ.