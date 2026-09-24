EU viện trợ 1,8 triệu USD cho Campuchia rà phá bom mìn

Nhân viên làm việc tại một khu vực có nguy cơ bom mìn ở Campuchia. Ảnh: KHMER TIMES

Dự án kéo dài 18 tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 10-2026 tại các tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey, với sự phối hợp giữa Trung tâm Hành động Rà phá Bom mìn Campuchia (CMAC) và tổ chức nhân đạo APOPO. Dự án đặt mục tiêu rà phá hơn 6.000ha đất bị ảnh hưởng bởi bom mìn, đồng thời tuyên truyền cho người dân về nguy cơ bom mìn và cách phòng tránh.

Khoản tài trợ được công bố tại cuộc gặp giữa Tổng Giám đốc CMAC Heng Ratana và phái đoàn EU do ông Andreas Roettger, Trưởng nhóm Công cụ Chính sách Đối ngoại, dẫn đầu, vào chiều 22-9 tại Bảo tàng Hòa bình Techo ở tỉnh Siem Reap.

Theo CMAC, các cuộc đụng độ vũ trang năm 2025 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 349 làng tại 7 tỉnh của Campuchia. Đến cuối tháng 7-2026, các cuộc khảo sát đã xác định 5.409 khu vực bị ảnh hưởng, với tổng diện tích khoảng 386.880ha, trong đó hơn 295.000ha bị ô nhiễm do bom chùm và đạn pháo hạng nặng.

Ông Ratana cho biết Campuchia có thể cần khoảng 1 tỷ USD và hơn 10 năm để xử lý bom chùm.