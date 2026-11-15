Nga sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất lớn thứ hai toàn cầu. (Nguồn: Euro News)

Ngày 14/11, ông Dmitry Birichevsky, Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thừa nhận các quyết định của chính Liên minh châu Âu (EU) đã khiến khối phải trả thêm 100 tỷ Euro cho việc nhập khẩu khí đốt trong năm 2026.

Ông Birichevsky nhấn mạnh, Nga vẫn luôn là nhân tố chủ chốt trên thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên đáng tin cậy và có trách nhiệm.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng, nước này hiện sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất lớn thứ hai toàn cầu.

Theo phía Nga, việc phương Tây tiếp tục nỗ lực cô lập một nhà sản xuất có quy mô khổng lồ như Nga trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ khí đốt ngày càng tăng là điều không tưởng.

Tình trạng gánh nặng chi phí năng lượng tại châu Âu diễn ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow dự kiến sẽ còn kéo dài.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra nhận định, việc châu Âu và Mỹ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế này trong 6 năm tới là điều không thực tế.

Dù phải đối mặt với sức ép cô lập chưa từng có, nền kinh tế Nga vẫn cho thấy sức chống chịu bền bỉ và thích ứng thành công với môi trường trừng phạt.

Với khí tự nhiên hoá lỏng (LNG), theo ước tính của Urgewald, dựa trên dữ liệu theo dõi tàu biển của công ty phân tích hàng hóa Kpler, 10 tháng năm nay, EU đã chi tới 9,6 tỷ USD (tương đương 8,7 tỷ Euro) để nhập khẩu khí đốt từ dự án LNG Yamal của Nga.

Như vậy, hóa đơn nhập khẩu LNG Nga của EU đã cao hơn khoảng 21% so với mức ước tính 8 tỷ USD (tương đương 7,2 tỷ Euro) mà khối này đã thanh toán trong cả năm 2025.

EU chỉ còn khoảng 50 ngày trước khi lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu LNG của Nga chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2027.

(theo TASS)