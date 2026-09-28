EU vẫn bình thản dù kho khí đốt dự trữ ở mức thấp

Theo Nhóm Điều phối Khí đốt (Gas Coordination Group) – cơ quan tư vấn cho Ủy ban châu Âu (EC) về việc phối hợp các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn cung trong những tình huống khẩn cấp ở EU hoặc khu vực – nguồn cung khí đốt tự nhiên của khối hiện vẫn ổn định.

EC cho biết Nhóm Điều phối Khí đốt đã họp trong tuần này để đánh giá tình hình thị trường khí đốt.

Ảnh minh họa: Oilprice.

“Mặc dù mức dự trữ thấp hơn so với các mức lịch sử, Ủy ban và các quốc gia EU tái khẳng định rằng nguồn cung khí đốt của EU vẫn ổn định”, EC cho biết.

Ủy ban châu Âu cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp với các quốc gia thành viên và các bên liên quan.

Nguồn cung khí đốt của châu Âu trở thành tâm điểm chú ý từ cuối mùa đông năm ngoái, khi giá khí đốt tại châu Á và châu Âu tăng vọt vào tháng 3 sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Trong khi dầu thô vẫn được vận chuyển qua tuyến hàng hải quan trọng này với khối lượng hàng triệu thùng mỗi ngày, các chuyến hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lại gặp nhiều khó khăn hơn. Nguyên nhân là hoạt động chuyển tải LNG giữa các tàu (STS) phức tạp hơn đáng kể so với quy trình mà các nước xuất khẩu dầu đã áp dụng trong nhiều tháng qua.

Tình trạng gián đoạn dòng LNG từ Trung Đông trong 6 tháng qua đã đẩy giá khí đốt tại châu Á và châu Âu lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng 2022-2023, khi người mua phải cạnh tranh để tìm nguồn cung từ các khu vực không phụ thuộc vào tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Hệ quả là lượng khí đốt dự trữ của châu Âu hiện thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 5 năm, vốn thường đạt trên 80% công suất vào thời điểm này.

Theo dữ liệu của Gas Infrastructure Europe, tính đến ngày 24/9, các kho chứa khí đốt tại EU mới đạt khoảng 70% công suất. Một số nền kinh tế lớn, trong đó có Đức – nền kinh tế lớn nhất khối – thậm chí còn có lượng dự trữ thấp hơn mức trung bình trong mùa nạp khí hiện tại.