EU và Trung Quốc nhất trí giải quyết bất đồng theo quy tắc WTO

Thỏa thuận đạt được tại cuộc họp tham vấn thương mại và đầu tư giữa hai bên ở Bắc Kinh ngày 8 và 9-10.

Theo truyền thông Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ lần thứ hai của Cơ chế Tham vấn thương mại và Đầu tư EU - Trung Quốc.

Hai bên cam kết tăng cường liên lạc nhằm duy trì quan hệ thương mại và kinh tế song phương ổn định, cân bằng. EU và Trung Quốc cũng sẽ xem xét khả năng giảm thuế đối với một số mặt hàng theo quy định của WTO, đồng thời tăng cường đối thoại về các vấn đề tiếp cận thị trường.

Trong lĩnh vực công nghiệp, hai bên đạt thỏa thuận về thương mại xe hybrid phù hợp với quy tắc WTO và nhất trí tiếp tục trao đổi về những vướng mắc liên quan đến thiết bị y tế. Hai bên cũng tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường đối thoại về kiểm soát xuất khẩu.

Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho việc cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang EU thông qua cơ chế “kênh xanh”. Phía EU sẽ phối hợp với các nước thành viên để xử lý thuận lợi những hồ sơ cấp phép quan trọng đối với hàng hóa lưỡng dụng xuất sang Trung Quốc.

Về sở hữu trí tuệ, hai bên nhất trí tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hướng tới tăng tính minh bạch và khả năng dự đoán trong thực thi quy định. Hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác về cải cách WTO.

EU và Trung Quốc dự kiến tổ chức cuộc họp thường kỳ tiếp theo vào tháng 3-2027, đồng thời duy trì liên lạc cấp Bộ trưởng, trong đó có cuộc họp trực tuyến vào tháng 1 cùng năm.