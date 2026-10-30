EU và Canada thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cùng nhiều ủy viên châu Âu. Hai bên đều mong muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác, tăng cường quyền tự chủ chiến lược và giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Tuy nhiên, EU và Canada vẫn chưa thống nhất tên gọi chính thức của khuôn khổ hợp tác mới. Đề xuất xem Canada là “thành viên liên kết” của EU do bà von der Leyen đưa ra trước đó vấp phải sự phản đối của Đức vì lo ngại những hệ lụy pháp lý. Hai bên đang tìm cách diễn đạt khác, trong khi nhiều khả năng vấn đề này sẽ được để lại cho hội nghị tiếp theo.

Về kinh tế, hai bên dự kiến khai thác tốt hơn Hiệp định Kinh tế và Thương mại toàn diện EU - Canada (CETA), trong bối cảnh trao đổi thương mại đã tăng 80% kể từ khi hiệp định được áp dụng tạm thời. EU cũng muốn mở rộng hợp tác trong kinh tế số và nghiên cứu chung về AI.

Nguyên liệu thô thiết yếu là ưu tiên khác. Nhập khẩu các mặt hàng này từ Canada của EU tăng 62% trong năm 2025. Hai bên dự kiến tăng cường đầu tư nhằm đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và khoáng sản phục vụ công nghiệp, công nghệ cao và chuyển đổi năng lượng.

Trong lĩnh vực năng lượng, EU và Canada xem xét hiện đại hóa thỏa thuận hợp tác hạt nhân và mở rộng khả năng sản xuất, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Hai bên cũng thảo luận về hợp tác không gian, khả năng Canada tham gia hệ thống định vị vệ tinh Galileo của châu Âu và tăng cường hợp tác quốc phòng.

Đối với Ottawa, tăng cường quan hệ với EU còn giúp giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, thị trường chiếm khoảng 2/3 hoạt động thương mại của Canada. Tuy nhiên, những bất đồng về ngân sách EU giai đoạn 2028-2034 và chính sách ưu tiên sản phẩm sản xuất tại châu Âu có thể cản trở tiến độ triển khai một số sáng kiến chung.