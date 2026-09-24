EU và Canada khởi động sáng kiến quan trắc đại dương

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sáng kiến mang tên OceanEye – thuộc Hiệp ước Đại dương châu Âu với sự tham gia của 30 nước và Liên minh châu Âu (EU) – đặt mục tiêu hỗ trợ hoạt động hàng hải an toàn, dự báo thời tiết và khí hậu, bảo vệ vùng ven biển cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế biển.

Theo bà Ursula von der Leyen, đại dương cần được lắng nghe và bảo vệ tốt hơn, song công tác quan trắc hiện đang chịu áp lực lớn do mạng lưới cung cấp dữ liệu toàn cầu đối mặt với tình trạng thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng.

EU đã tăng cường tài trợ với khoản vốn khởi động 92 triệu euro (105 triệu USD), trong khi Thủ tướng Carney thông báo Canada sẽ đóng góp 82 triệu CAD (58 triệu USD) trong 5 năm tới. Nguồn kinh phí này sẽ hỗ trợ các mạng lưới quan trắc thông qua việc phát triển công nghệ và bổ sung thiết bị tại vùng biển khơi cũng như trong không gian, như cảm biến và vệ tinh.

OceanEye là chương trình chiến lược nhằm đưa EU trở thành trung tâm hàng đầu thế giới về dữ liệu và công nghệ quan trắc đại dương vào năm 2035, hướng tới mục tiêu chiếm lĩnh 35% thị phần lĩnh vực này trên toàn cầu.