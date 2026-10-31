EU và Canada đưa quan hệ song phương lên mức cao nhất có thể

Các đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh Canada-EU ở Montreal. (Ảnh: HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU)

Theo bà, trạng thái được đề xuất là “liên kết mà không cần gia nhập”. Đáng chú ý, cả hai bên muốn đưa mối quan hệ song phương lên mức cao nhất có thể; hợp tác trong mọi lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo, khí hậu đến an ninh, năng lượng.

Theo thông cáo của Hội đồng châu Âu, Hội nghị thượng đỉnh EU-Canada sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hai bên, mở đường cho một quan hệ đối tác chính trị rộng lớn và sâu sắc hơn nữa. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo khởi động một “liên minh vì tương lai”, một khuôn khổ cho sự thịnh vượng chung và an ninh kinh tế.

Trước đó, EU chưa đạt đồng thuận về đề xuất trao quy chế “thành viên liên kết” cho Canada, khi một số quốc gia thành viên EU phản đối dự thảo tuyên bố có đề cập quy chế này. Trong dự thảo tuyên bố chung ra hồi cuối tháng 9/2026, EU và Canada cho biết hai bên dự kiến công bố một loạt sáng kiến hợp tác, gồm thương mại số, khoáng sản quan trọng, năng lượng, công nghệ…

Hai bên cũng xem xét mở rộng trao đổi học tập, nghiên cứu và làm việc xuyên Đại Tây Dương, trong đó Canada dự kiến khởi động đàm phán tham gia chương trình trao đổi thanh niên Erasmus của EU.