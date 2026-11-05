EU và các đối tác thảo luận kế hoạch tái thiết Ukraine hậu xung đột

Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công của tên lửa và máy bay không người lái xuống Kiev, Ukraine ngày 20/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), cuộc họp có sự tham gia của đại diện Đức, Pháp, Anh, Mỹ cùng các bên liên quan, tiếp nối những cuộc trao đổi trước đó tại Miami (Mỹ). Nội dung thảo luận tập trung hoàn thiện các kịch bản phát triển kinh tế Ukraine thời hậu xung đột, đồng thời xác định những công cụ hỗ trợ phù hợp, bổ sung cho các nỗ lực của Kiev. EC khẳng định EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong tiến trình hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Kể từ khi xung đột leo thang năm 2022, EU đã cung cấp tổng cộng 231,5 tỷ euro (khoảng 260 tỷ USD) hỗ trợ Ukraine.

Trong khi đó, theo hãng tin Rapporteur, các cuộc thảo luận về bảo đảm an ninh cho Ukraine dự kiến diễn ra ngày 5/11 tại trụ sở NATO, với sự tham gia của đại diện Pháp, Đức, Anh, Mỹ và các quan chức NATO. Các bên dự kiến trao đổi về những bước đi hướng tới chấm dứt xung đột một cách công bằng và bền vững.

Liên quan triển vọng hỗ trợ của Mỹ, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF của Đức ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng những thay đổi trong tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ sẽ giúp Kiev nhận được thêm viện trợ. Ông đánh giá đảng Dân chủ có quan điểm rõ ràng trong việc ủng hộ Ukraine và thúc đẩy khôi phục quan hệ giữa Mỹ với châu Âu, qua đó có thể tạo thêm điều kiện để Ukraine nhận được hỗ trợ tài chính và quân sự.

Ông Zelensky cho rằng nếu Quốc hội Mỹ xem xét tăng cường hỗ trợ tài chính hoặc viện trợ quân sự cho Ukraine tương tự các nước châu Âu, động thái này sẽ tạo tác động đối với Nga.

Trước đó, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết các phái đoàn Ukraine và Nga dự kiến gặp nhau tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất) trong hai ngày 10-11/11 để thảo luận về việc chấm dứt xung đột, các thỏa thuận an ninh hậu chiến và giảm leo thang căng thẳng.