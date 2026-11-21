Các thỏa thuận được công bố tại hội nghị thượng đỉnh EU - Anh ở Brussels (Bỉ), với sự tham dự của Thủ tướng Anh Andy Burnham, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Theo tuyên bố chung, hai bên nhất trí dỡ bỏ phần lớn thủ tục kiểm tra nông sản và thực phẩm qua biên giới, đồng thời liên kết các hệ thống giao dịch phát thải carbon nhằm giảm chi phí thương mại.

Đáng chú ý, chương trình trao đổi thanh niên cho phép tối đa 100.000 người trẻ mỗi bên sang sinh sống, học tập và làm việc tại bên kia trong thời hạn tối đa 3 năm.

Tuy nhiên, vấn đề học phí đại học vẫn chưa được giải quyết. EU yêu cầu sinh viên của khối tại Anh được hưởng mức học phí tương đương sinh viên bản địa. Hai bên đặt thời hạn 6 tháng để đạt thỏa thuận, trước khi triển khai các cam kết mới.

Bà von der Leyen đánh giá kết quả hội nghị là bước ngoặt trong quan hệ song phương, trong khi ông Burnham gọi đây là dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa Anh và EU.