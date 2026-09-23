EU ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu cao kỷ lục

Người dân mua xăng tại trạm xăng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia về mức độ tăng giá cũng như những biện pháp ứng phó.

Giá dầu thô đã tăng mạnh kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, leo thang từ mức khoảng 70 USD/thùng ngay trước khi giao tranh bắt đầu vào cuối tháng 2/2026 lên mức khoảng 100 USD/thùng hiện nay. Tuy nhiên, các loại nhiên liệu vận tải được tinh chế từ dầu thô, đặc biệt là dầu diesel, xăng và dầu hỏa dùng cho máy bay, còn chịu áp lực tăng giá lớn hơn nữa.

Ngoài việc là những nhà sản xuất dầu thô chủ chốt, các quốc gia vùng Vịnh cũng đã trở thành những nhà xuất khẩu lớn các sản phẩm dầu đã qua tinh chế. Châu Âu đã phải dựa vào các nhà sản xuất này sau khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine vào năm 2022. Tuy nhiên, chi phí vận tải biển tại khu vực Trung Đông tăng vọt, do những rủi ro đối với tàu thuyền tại Biển Đỏ và eo biển Hormuz, đã khiến việc xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế từ vùng Vịnh trở nên không khả thi về mặt tài chính. Các hoạt động quân sự liên tiếp bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga cũng đang làm giảm đáng kể nguồn cung nhiên liệu động cơ toàn cầu, đặc biệt là dầu diesel. Những yếu tố kể trên đã khiến giá cả tăng vọt.

Tuy nhiên, trên khắp châu Âu, người tiêu dùng phải trả mức giá rất khác nhau cho nhiên liệu vận tải do chính sách thuế và trợ giá khác nhau của chính phủ mỗi nước. Theo dữ liệu của EU, vào ngày 14/9, giá một lít dầu diesel vào khoảng 2,5 euro (2,86 USD) tại Đan Mạch và Phần Lan, 2,29 euro tại Pháp và 1,83 euro tại Tây Ban Nha. Nhà phân tích Arne Lohmann Rasmussen thuộc công ty quản lý rủi ro Global Risk Management cho rằng việc thuế thường chiếm hơn 2/3 giá thành là lý do tại sao giá dầu diesel ở châu Âu thực tế lại cao hơn ở châu Á, mặc dù châu Á chịu ảnh hưởng trực tiếp hơn từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, các quốc gia EU như Bồ Đào Nha và Romania đã triển khai các biện pháp cắt giảm trực tiếp thuế nhiên liệu nhằm hạn chế đà tăng giá tại các trạm xăng. Những quốc gia khác lại ưu tiên các gói hỗ trợ có mục tiêu cụ thể. Bulgaria thông báo gần 550.000 công dân thuộc nhóm dễ bị tổn thương sẽ nhận được khoản hỗ trợ một lần trị giá 50 euro để bù đắp chi phí nhiên liệu gia tăng.

Ở cấp độ EU, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng tăng giá. Ủy ban châu Âu đã cho phép các quốc gia thành viên triển khai hỗ trợ cho những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất, bao gồm nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản và vận tải.

Trong khi đó, giá cả vẫn có nguy cơ tiếp tục tăng khi các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.