EU ứng phó tấn công mạng nhằm vào siêu thị

Một siêu thị tại Thụy Điển loại bỏ thực phẩm hỏng. (Ảnh: TT NEWS)

Các cuộc điều tra đang được tiến hành và còn quá sớm để quy trách nhiệm. EC sẽ đánh giá khả năng chống chịu của các siêu thị châu Âu trước các cuộc tấn công mạng.

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn EC Thomas Regnier cho biết, EC liên hệ trực tiếp với các nước thành viên và triệu tập hai cuộc họp trong ngày 3/11, bàn việc phối hợp xử lý giữa các cơ quan liên quan của EU, gồm cả Europol, với các cơ quan chức năng các nước bị ảnh hưởng. Theo ông Regnier, ưu tiên hàng đầu là chia sẻ thông tin và xác định cách ứng phó tập thể.

Trong khi đó, phát biểu với báo Politico, Ủy viên EU phụ trách Nông nghiệp và Thực phẩm Christophe Hansen cho biết, các vụ việc sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội đồng An ninh của EC. Nội dung tập trung vào phương án dự phòng của các nhà bán lẻ và ứng phó khi xảy ra gián đoạn hoạt động. Ông nhấn mạnh, chuỗi cung ứng thực phẩm châu Âu cần sẵn sàng ứng phó các mối đe dọa mới, liên tục biến đổi.

Các vụ tấn công mạng từ cuối tuần trước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống làm lạnh tại siêu thị ở ít nhất 9 quốc gia châu Âu, gồm: Bỉ, Estonia, Phần Lan, Ireland, Italia, Luxembourg, Hà Lan,Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Riêng ngày 2/11, ước tính hơn 100 cửa hàng tại các nước này bị tấn công. Ngày 3/11, Đức và Hy Lạp cũng thông báo về các vụ việc tương tự. Đợt tấn công mới này xảy ra chỉ khoảng 3 tuần sau sự cố làm gián đoạn hoạt động của hàng trăm siêu thị tại Pháp.

Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm của Anh cũng bị ảnh hưởng từ các cuộc tấn công mạng hiện nay ở châu Âu. Trung tâm an ninh mạng quốc gia (NCSC) xác nhận một số trường hợp bị ảnh hưởng. Hiệp hội các nhà cung cấp thịt độc lập của Anh (AIMS) cũng cho biết một số thành viên đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh bảo vệ thực phẩm.