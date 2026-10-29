EU từ bỏ ý tưởng trao quy chế thành viên liên kết cho Canada

Dù còn bất đồng về cách gọi và nội hàm của mối quan hệ tương lai, EU không thay đổi đáng kể định hướng mở rộng quan hệ đối tác với Canada. (Nguồn: Istock)

Báo Politico đưa tin, theo bản dự thảo mới nhất mà báo này tiếp cận, Đức, Pháp, Hy Lạp và một số nước thành viên khác phản đối việc đề cập quy chế thành viên liên kết trong tuyên bố chung dự kiến được công bố tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen từng đề xuất quy chế này cho Canada trong bài phát biểu về tình hình EU hồi tháng 9, khiến một số nước thành viên bất ngờ.

Trong bản dự thảo trước đó, EU và Canada cam kết xác định khái niệm “thành viên liên kết” trước hội nghị thượng đỉnh EU-Canada năm 2027, hướng tới tăng cường hợp tác nhằm đạt các mục tiêu chung về thịnh vượng, an ninh kinh tế và tự chủ chiến lược.

Tuy nhiên, bản dự thảo mới chuyển sang cam kết xây dựng mối quan hệ gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai bên, đồng thời xác định khái niệm “gắn kết ngày càng chặt chẽ” của Canada với EU trước hội nghị năm 2027, nhưng không tiến tới tư cách thành viên đầy đủ.

Dù còn bất đồng về cách gọi và nội hàm của mối quan hệ tương lai, EU không thay đổi đáng kể định hướng mở rộng quan hệ đối tác với Ottawa. Dự thảo tuyên bố vẫn cần được các nước thành viên thông qua lần cuối, với hạn chót nêu ý kiến phản đối là 18h ngày 28/10.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu hôm 27/10 rằng tên gọi cụ thể không phải điều quan trọng nhất, nhấn mạnh: “Điều tốt là việc này không phụ thuộc vào những tên gọi hay thuật ngữ cụ thể. Điều quan trọng là những thay đổi mà nó mang lại cho cuộc sống của người dân Canada”.