Khi mùa đông đến gần, EU cũng bước vào giai đoạn quan trọng trong nỗ lực tái cấu trúc hệ thống năng lượng, tiến tới chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn cung của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhiều lần khẳng định đây là bước đi cần thiết nhằm tăng cường năng lực tự chủ, bảo đảm an ninh năng lượng và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của ngành năng lượng châu Âu.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường năng lượng EU trong những tháng cuối năm 2026 cho thấy lộ trình này không hề dễ dàng. Khi thời điểm chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga ngày càng đến gần, EU phải đối mặt với áp lực kép từ lượng dự trữ khí đốt thấp và giá năng lượng tăng cao. Tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ khí đốt toàn khối hiện chỉ đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông do xung đột tiếp tục tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó có châu Âu.

Không thể phủ nhận những nỗ lực của EU trong việc tái cấu trúc thị trường năng lượng và đa dạng hóa nguồn cung. Trước năm 2022, Nga từng đáp ứng hơn 40% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của khối, nhưng đến năm 2026, tỷ trọng này giảm xuống còn khoảng 12%. Nhu cầu tiêu thụ khí đốt của EU cũng giảm nhờ các chính sách tiết kiệm năng lượng và sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo. Đồng thời, khối này tích cực mở rộng mạng lưới đối tác nhằm bù đắp lượng cung thiếu hụt từ Nga.

Đường ống dẫn khí đốt tại cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên ở làng Zsana, Hungary. (Nguồn: TTXVN)

Dù vậy, việc giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp không đồng nghĩa với việc EU loại bỏ được các rủi ro về an ninh năng lượng. Sau khi hạn chế nhập khẩu khí đốt từ Nga, EU đẩy mạnh mua LNG từ Mỹ, đưa Washington trở thành một trong những nhà cung cấp chủ chốt. Nguồn cung này góp phần giúp châu Âu vượt qua nguy cơ thiếu hụt năng lượng, song cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng hình thành một sự phụ thuộc mới. Đặc biệt, trong bối cảnh quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương xuất hiện những bất đồng, việc tập trung quá nhiều vào một nguồn cung có thể khiến EU dễ bị tổn thương trước những biến động về chính trị và thương mại.

Bên cạnh vấn đề nguồn cung, chi phí nhập khẩu cũng là một thách thức lớn. Việc thay thế nguồn khí đốt qua đường ống từ Nga bằng LNG nhập khẩu từ Mỹ và Trung Đông khiến EU phải chịu thêm chi phí vận chuyển, hóa lỏng và tái khí hóa. Điều này góp phần duy trì mặt bằng giá năng lượng ở mức cao tại châu Âu so với nhiều nền kinh tế phát triển khác. Nếu tình trạng này kéo dài, chi phí năng lượng tăng sẽ kéo theo giá logistics và nguyên vật liệu đầu vào, gây sức ép lên hoạt động sản xuất công nghiệp, đồng thời làm suy giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong khu vực.

Không chỉ đối mặt với những khó khăn từ bên ngoài, kế hoạch chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga còn làm bộc lộ những bất đồng ngay trong nội bộ EU. Slovakia và Hungary là hai quốc gia phản đối mạnh mẽ lộ trình này do vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn khí đốt Nga qua các tuyến đường ống cố định. Việc chuyển sang các nguồn cung thay thế thông qua hệ thống cảng biển và hạ tầng năng lượng của các nước láng giềng có thể khiến hai quốc gia phải gánh thêm chi phí, đẩy giá năng lượng trong nước tăng cao. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo nước này có thể tiếp tục khởi kiện EU nếu bị buộc phải từ bỏ hoàn toàn nguồn năng lượng từ Nga.

Việc chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga đang đặt EU trước bài toán khó: vừa duy trì lập trường chính trị, vừa bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định với mức giá hợp lý. Giải pháp không chỉ nằm ở việc đa dạng hóa các nhà cung cấp bên ngoài mà còn phụ thuộc vào khả năng nâng cao năng lực tự chủ của chính châu Âu. Đẩy nhanh điện khí hóa, phát triển năng lượng tái tạo và đầu tư hạ tầng năng lượng được xem là những hướng đi quan trọng để EU vượt qua giai đoạn chuyển đổi đầy thách thức, từng bước xây dựng hệ thống an ninh năng lượng bền vững và ít bị tổn thương hơn trước những biến động địa chính trị toàn cầu.