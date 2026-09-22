EU triển khai cải cách hải quan toàn diện

Hai trụ cột của cải cách là Bộ luật Hải quan Liên minh (UCC) sửa đổi và Cơ quan Hải quan EU (EUCA) mới thành lập.

Bộ luật mới là cơ sở pháp lý của toàn bộ cải cách bằng số hóa, trí thông minh nhân tạo (AI) và siết hàng giá trị thấp. Văn bản này tái cấu trúc khung pháp lý điều chỉnh hoạt động hải quan, hài hòa quy trình, giảm gánh nặng hành chính và tăng cường quản lý rủi ro. Mục tiêu cuối cùng là một đầu mối hải quan duy nhất cho mọi thủ tục trên toàn EU. Ngoài thu thuế, hải quan sẽ đóng vai trò lớn hơn trong thực thi các quy định phi thuế của EU về an toàn sản phẩm, môi trường và sở hữu trí tuệ.

Theo euronews, EC ước tính nền tảng này giúp các nước thành viên tiết kiệm gần 2,3 tỷ EUR chi phí vận hành mỗi năm, đồng thời giảm 2,58 tỷ EUR chi phí hành chính hàng năm cho doanh nghiệp.