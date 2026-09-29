EU triển khai 5 dự án quốc phòng chung trị giá 325 triệu euro

EU đẩy mạnh năng lực quốc phòng với 5 dự án chung đầu tiên. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố của Hội đồng châu Âu, các dự án mới tập hợp các quốc gia thành viên để cùng phát triển những năng lực được xác định là quan trọng đối với an ninh và quốc phòng của EU, trong những lĩnh vực có quy mô hoặc mức độ phức tạp vượt quá khả năng triển khai riêng lẻ của từng nước.

Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như máy bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái, phòng thủ trên biển và dưới biển, phòng không và phòng thủ tên lửa, năng lực quốc phòng trong không gian, cũng như bảo vệ sườn phía Đông của EU.

Trong đó, các dự án về máy bay không người lái và chống máy bay không người lái, cùng các biện pháp tăng cường bảo vệ sườn phía Đông, được xác định là những nội dung trọng tâm. Các sáng kiến còn lại hướng tới tăng cường năng lực phòng thủ hàng hải, xây dựng hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như phát triển năng lực phòng thủ dựa trên không gian.

Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đã dành 325 triệu euro, tương đương khoảng 370 triệu USD, để hỗ trợ các dự án này. Năm dự án hiện đủ điều kiện nhận tài trợ từ EU, qua đó tạo nền tảng cho việc triển khai ban đầu và khả năng tiếp cận thêm nguồn vốn từ Quỹ Cạnh tranh châu Âu theo kế hoạch.

Các dự án EDPCI được triển khai trong khuôn khổ EDIP, chương trình được EU thông qua năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong phát triển năng lực quốc phòng và sản xuất quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ireland Helen McEntee nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án trong việc bảo vệ những lĩnh vực thiết yếu, bao gồm không gian, vùng trời và các tuyến cáp ngầm dưới biển.

Còn ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius cho rằng quyết định mới cho thấy các nước thành viên EU, với sự hỗ trợ của liên minh, đang tăng cường phối hợp, tập hợp nguồn lực và cùng đầu tư vào những năng lực được cho là cần thiết đối với an ninh và quốc phòng của châu Âu.

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