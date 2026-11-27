Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: President.gov.ua

Theo báo Guardian, đến Brussels hôm 26/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz một lần nữa nhấn mạnh quan điểm rằng tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cần ủng hộ khoản vay 45 tỷ Euro dành cho Ukraine trong năm 2027.

"Khi EU cung cấp tài chính, đó là hành động của toàn bộ EU, một liên minh này gồm 27 quốc gia thành viên chứ không phải 23 hay 24 nước", ông Merz nói.

Trước đó, Thủ tướng Đức từng đe dọa phủ quyết ngân sách 7 năm tiếp theo của khối nếu tất cả các nước không nhất trí tham gia khoản vay dành cho Ukraine. Đây sẽ là kịch bản gây tổn hại lớn đối với những quốc gia thành viên vốn là bên thụ hưởng ròng từ ngân sách EU.

Slovakia, Hungary và Cộng hòa Czech, những nước thuộc nhóm thụ hưởng ròng từ ngân sách EU, muốn được miễn tham gia khoản vay này. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cáo buộc ông Merz sử dụng biện pháp "tống tiền".

Trong một diễn biến khác, Đức đang tìm cách bảo vệ các khoản tài trợ của EU dành cho Ukraine trong tương lai nếu bà Marine Le Pen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm tới. Lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN), người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, từng cam kết chấm dứt viện trợ tài chính của Pháp cho Ukraine.

Berlin muốn bảo đảm các quyết định trong tương lai về việc cấp ngân sách EU cho Kiev được thông qua theo nguyên tắc đa số thành viên, thay vì yêu cầu nhất trí tuyệt đối như hiện nay. Cơ chế hiện hành cho phép chỉ một quốc gia thành viên cũng có thể phủ quyết quyết định.

Trong một tín hiệu tích cực hơn đối với Ukraine, Bulgaria, quốc gia trước đây phản đối khoản vay, hôm 26/11 tuyên bố sẵn sàng tham gia với điều kiện phần đóng góp của nước này không được sử dụng cho mục đích mua sắm vũ khí.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev nói khi đến dự hội nghị: "Bulgaria sẽ tham gia khoản vay 20 tỷ Euro dành cho hoạt động hỗ trợ phi quân sự tại Ukraine. Chúng tôi có một cộng đồng người Bulgaria đông đảo sinh sống tại Ukraine từ lâu. Mong muốn của chúng tôi là tập trung viện trợ vào lĩnh vực này. Bulgaria sẽ đóng góp nhưng sẽ không có khoản tiền nào được sử dụng để mua vũ khí", ông Radev nhấn mạnh.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một khoản vay trị giá 45 tỷ Euro từ EU dành cho Ukraine nhằm bù đắp lỗ hổng tài chính do các cuộc tấn công không ngừng nghỉ từ phía Nga gây ra. Các quan chức EU đề xuất phân bổ 25 tỷ Euro cho chi tiêu quân sự và 20 tỷ Euro cho các nhu cầu dân sự tại Ukraine, như trường học và bệnh viện.