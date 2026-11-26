Trong bối cảnh an ninh thay đổi với các mối đe dọa hỗn hợp ngày càng tăng, EU đang chuẩn bị một loạt biện pháp nhằm củng cố phòng thủ biên giới phía Đông.

Điều này bao gồm việc đề xuất thành lập một lực lượng phản ứng nhanh, nâng cao năng lực chống thiết bị bay không người lái (UAV/drone) và thắt chặt các quy định về thị thực.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu đầu tuần này, Ủy viên châu Âu phụ trách Nội vụ và Di cư, ông Magnus Brunner, cho biết các mối đe dọa như lợi dụng vấn đề di cư để gây sức ép, sử dụng drone, tấn công mạng và hành vi phá hoại không còn là những sự kiện đơn lẻ.

Trước tình hình đó, ông Brunner cho biết, Ủy ban châu Âu mong muốn cơ quan biên phòng EU (Frontex) có thể triển khai lực lượng nhanh hơn trong các tình huống khẩn cấp tại biên giới, giám sát nội dung trên mạng xã hội công khai, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong việc đưa những người không có quyền lưu trú tại EU trở về nước.

"Chúng tôi muốn Frontex có mặt chỉ trong vài giờ, thay vì vài tuần", ông Brunner nêu rõ.

Đề xuất cũng bao gồm việc mở rộng lực lượng thường trực của cơ quan này lên 30.000 nhân viên, đồng thời cho phép Frontex hỗ trợ các hoạt động hồi hương giữa các quốc gia không thuộc EU.

Theo ông Brunner, hiện đã có hơn 600 sĩ quan Frontex đang phối hợp làm việc cùng lực lượng biên phòng quốc gia tại các nước tuyến đầu, từ Phần Lan đến Bulgaria. Theo đó, một lực lượng phản ứng nhanh đang được đề xuất sẽ sẵn sàng triển khai theo yêu cầu của các quốc gia thành viên đó, vị quan chức EU cho biết.

Ủy ban châu Âu mong muốn cơ quan biên phòng EU (Frontex) có thể triển khai lực lượng nhanh hơn trong các tình huống khẩn cấp tại biên giới. Ảnh: Brussels Times

Bên cạnh lực lượng phản ứng nhanh, cơ quan điều hành EU xác định nâng cao năng lực chống drone cũng là một nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh an ninh hiện tại.

"Drone là vấn đề trên phạm vi toàn châu Âu và đòi hỏi một phản ứng chung", ông Brunner nói, đồng thời thông báo kế hoạch sớm thành lập một trung tâm của EU chuyên trách chống drone, cũng như tổ chức một cuộc diễn tập quy mô lớn liên quan đến drone tại khu vực Baltic.

Theo vị Ủy viên này, khoảng 500 triệu Euro (547 triệu USD) đã được dành cho công tác giám sát biên giới và các biện pháp chống drone; bên cạnh đó, 50 triệu Euro (54,7 triệu USD) cũng đã được công bố nhằm đẩy nhanh việc phát triển một trung tâm an ninh hàng hải tại Biển Đen do Bulgaria và Romania thực hiện.

Ngoài ra, theo ông Brunner, đầu tuần này EU đã cập nhật các hướng dẫn về cấp thị thực. Những sửa đổi đối với bộ quy tắc thị thực EU, có hiệu lực từ đầu năm tới, sẽ đưa ra các hạn chế nhắm vào "công dân từ các quốc gia thứ ba có thái độ thù địch".

Ông Brunner cũng cho biết, hệ thống xuất nhập cảnh mới của khối đã ghi nhận 250 triệu lượt ra vào tính đến tháng 11, qua đó phát hiện gần 85.000 trường hợp sử dụng giấy tờ giả hoặc không hợp lệ, đồng thời ngăn chặn hơn 70.000 mối đe dọa an ninh xâm nhập vào EU.

"Liên minh châu Âu sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai lợi dụng chính các giá trị của chúng ta – bao gồm cả quyền tị nạn – để chống lại chúng ta", vị quan chức EU khẳng định, đồng thời lưu ý rằng khối này đang xây dựng một khuôn khổ ứng phó khẩn cấp phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hướng tới các quốc gia thành viên ở tuyến đầu, ông Brunner cam kết: "Các bạn chắc chắn sẽ không đơn độc".

Minh Đức (Theo Anadolu, EU Perspectives)