EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh AI đầu tiên, tìm cách thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) họp tại Dublin ngày 13/11 trong Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên dành riêng cho trí tuệ nhân tạo . (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) họp tại Dublin ngày 13/11 trong Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên dành riêng cho trí tuệ nhân tạo (AI). Cuộc họp nhằm tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của châu Âu trước Mỹ và Trung Quốc, đồng thời xử lý những vấn đề về đầu tư, quy định và an toàn công nghệ.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho rằng tốc độ phát triển AI đòi hỏi các nhà lãnh đạo trực tiếp trao đổi về cơ hội cũng như tác động của công nghệ đối với kinh tế và xã hội. Nội dung này được nêu trong thư mời hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thêm lo ngại về các hệ thống AI tự vận hành, sau những sự cố liên quan tới tác nhân AI. Ngành công nghệ cũng chịu ảnh hưởng từ việc người đứng đầu Nvidia Jensen Huang từ chức trong tuần, khiến thị trường chú ý tới tính ổn định của ngành sản xuất chip phục vụ AI.

Reuters cho biết Đạo luật Chip châu Âu, được triển khai ba năm trước, có nguy cơ không đạt mục tiêu thu hút năng lực sản xuất bán dẫn tiên tiến và nâng thị phần chip toàn cầu của EU lên 20% vào năm 2030.

Một kế hoạch khác nhằm xây dựng bảy siêu nhà máy AI, kết hợp bộ xử lý, phần mềm, dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu, cũng chưa tiến triển như kỳ vọng. Nguyên nhân được nêu là bất đồng giữa các thành viên về ngân sách dành cho năng lực cạnh tranh giai đoạn 2028–2034.