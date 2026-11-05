EU tổ chức đối thoại về tái thiết Ukraine

Hội nghị tập trung vào việc hoàn thiện các kịch bản phát triển kinh tế hậu chiến của Ukraine và xác định các công cụ hỗ trợ sự phát triển trong tương lai, cũng như bổ sung cho những nỗ lực của Kiev.

Trong khi đó, theo truyền thông châu Âu, các cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh cho Ukraine diễn ra trong ngày 5/11 theo giờ địa phương tại trụ sở NATO, tập trung thảo luận các bước hướng tới một giải pháp công bằng và bền vững để chấm dứt xung đột.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavorv trước đó khẳng định Moskva sẵn sàng hợp tác với các quốc gia phương Tây nếu các nước này từ bỏ tư duy thù địch đối với Nga. Đồng thời, ông Lavrov nhấn mạnh, Nga không có ý định hay kế hoạch gây chiến với châu Âu, nhưng đã sẵn sàng ứng phó nếu châu Âu khơi mào xung đột.