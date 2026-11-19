EU có thể sẽ chi thêm tiền cho Ukraine. (Nguồn: Eu News)

Báo The Guardian dẫn lời Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết, khoản vay sẽ giúp Ukraine có thêm lợi thế trên bàn đàm phán. Theo bà, Kiev chỉ phải hoàn trả khi Nga bồi thường những thiệt hại do xung đột gây ra. Bà cũng bày tỏ tin tưởng cả 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ ủng hộ đề xuất, bởi tất cả đều thể hiện rõ mong muốn hỗ trợ Ukraine.

Theo EC, Ukraine ước tính thiếu hụt khoảng 70 tỷ Euro ngân sách trong năm 2027. Khoản vay 45 tỷ Euro của EU sẽ đáp ứng gần hai phần ba nhu cầu này, phần còn lại dự kiến do các đối tác quốc tế khác đóng góp. Trong tổng số tiền đề xuất, tối đa 20 tỷ Euro dành cho ngân sách dân sự, bao gồm duy trì các dịch vụ thiết yếu như trường học và bệnh viện; 25 tỷ Euro còn lại được phân bổ cho hỗ trợ quân sự.

Theo đề xuất mới, Ukraine về nguyên tắc sẽ chịu trách nhiệm trả lãi khoản vay từ năm 2028, song EU dự kiến cấp khoản trợ cấp để trang trải chi phí này. EU cũng bảo lưu quyền sử dụng tiền và lợi nhuận từ các tài sản Nga bị phong tỏa để hoàn trả khoản vay.

EC đồng thời đề xuất cơ chế cho phép các nước ngoài EU có xếp hạng tín nhiệm cao tham gia bảo lãnh cho ngân sách EU, qua đó mở rộng khả năng huy động vốn trên thị trường tài chính. Sáu nước được xác định có đủ điều kiện gồm Australia, Canada, Liechtenstein, Na Uy, Singapore và Thụy Sỹ. Theo phương án này, mỗi nước có thể cung cấp bảo lãnh lên tới 5 tỷ Euro.

EU cũng kỳ vọng các đối tác ngoài khối, trong đó có Na Uy, Anh và Canada, huy động thêm khoảng 25 tỷ Euro hỗ trợ Ukraine trong năm 2027.

Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius cho biết, chi tiêu quân sự của Ukraine ngày càng tập trung vào thiết bị bay không người lái (UAV). Theo dự báo của Kiev, Nga có thể triển khai 10 triệu UAV trong năm nay và 20 triệu chiếc vào năm 2027. Ông nhấn mạnh, Ukraine, với sự hỗ trợ của EU, cần và sẽ có khả năng đáp ứng quy mô này.

Đề xuất cho vay được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga gia tăng, khiến chi phí quốc phòng của Ukraine tăng cao, trong khi những gián đoạn đối với hoạt động kinh tế tiếp tục gây sức ép lên ngân sách nước này.

Trước đó, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí khoản vay 90 tỷ Euro cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, nhằm đáp ứng khoảng hai phần ba nhu cầu quân sự và dân sự của Kiev trong hai năm. Tuy nhiên, chi phí quốc phòng và những thiệt hại kinh tế phát sinh từ xung đột tiếp tục gia tăng, khiến nhu cầu hỗ trợ bổ sung trở nên cấp thiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh đề xuất và kêu gọi các nước thành viên EU sớm thông qua. Ông cho rằng sự hỗ trợ mạnh mẽ dành cho Ukraine sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng tới Nga rằng xung đột cần phải chấm dứt.

Tuy nhiên, đề xuất vẫn cần được các chính phủ EU và Nghị viện châu Âu thông qua. Việc sửa đổi ngân sách EU đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ các nước thành viên. Slovakia, Czechia, Hungary và Bulgaria đã tuyên bố không có ý định tham gia vòng hỗ trợ tài chính mới này. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo sẽ ngăn cản ngân sách dài hạn 7 năm của EU nếu các nước không cùng tham gia hỗ trợ Ukraine.