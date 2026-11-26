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Trao đổi với tờ báo Financial Times, hai quan chức của Liên minh châu Âu (EU) cho biết quỹ mới có tên Quỹ Cổ phần Công nghệ Chủ quyền (Stef). Theo đề xuất, quỹ sẽ thực hiện các khoản đầu tư có quy mô lớn hơn, mức rủi ro cao hơn và thời hạn dài hơn so với các quỹ đầu tư hiện có của khối.

“Đây là những khoản đầu tư dài hạn, ổn định vào các lĩnh vực nhiều rủi ro. Cách làm đó đi ngược với thông lệ của EU và đó chính là lý do chúng ta cần quỹ này”, một trong hai quan chức cho biết.

Lĩnh vực đầu tư trọng tâm của quỹ sẽ là trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán lượng tử - công nghệ vận dụng các nguyên lý của cơ học lượng tử để thực hiện những phép tính phức tạp mà máy tính thông thường khó xử lý. Đây là các công nghệ được coi là thiết yếu với chủ quyền công nghệ và an ninh kinh tế của châu Âu.

Việc lập quỹ Stef nằm trong nỗ lực rộng hơn nhằm tăng cường sự độc lập về công nghệ của châu Âu, trong bối cảnh chính sách của Mỹ ngày càng khó đoán và tình hình địa chính trị biến động mạnh.

Bên cạnh đó, Brussels cũng muốn thúc đẩy đầu tư vào các công nghệ mới nổi, nơi các doanh nghiệp châu Âu đang gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với đối thủ Mỹ và Trung Quốc. Theo hai quan chức EU, khi Stef rót vốn vào một công ty, động thái này sẽ khuyến khích các nhà đầu tư khác tham gia.

Khó khăn trong việc huy động vốn và mở rộng quy mô cho các công ty công nghệ đổi mới sáng tạo thường được xem là nguyên nhân chính khiến EU tụt lại so với Mỹ và Trung Quốc.

Cũng trong ngày 25/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất đạo luật về điện toán lượng tử (Quantum Act), với kỳ vọng củng cố vị thế của khối trong ngành công nghiệp đang hình thành này. Theo trang web của EC, đạo luật hướng tới mục tiêu đưa châu Âu dẫn đầu thế giới về công nghệ lượng tử vào năm 2030.

Ủy ban nhận định châu Âu có thế mạnh về khoa học và có hệ sinh thái startup đang phát triển, nhưng điều này chưa chuyển thành xu hướng đầu tư tư nhân đủ lớn và có khả năng mở rộng ở quy mô công nghiệp. Đề xuất này cũng mở đường cho quỹ Stef.

Hai quan chức trên cho biết EC đặt mục tiêu công bố các thông tin chi tiết về phương thức vận hành của quỹ Stef vào tháng 2/2027, khi các nhà lãnh đạo EU thảo luận về năng lực cạnh tranh của khối trong một cuộc họp kín ở thị trấn Alden Biesen của Bỉ.

Hiện phương thức đầu tư cụ thể cho quỹ vẫn đang được thảo luận. Theo một trong hai quan chức, EC dự định dùng ngân sách EU làm khoản vốn ban đầu để thu hút thêm vốn từ các nhà đầu tư tư nhân, với mục tiêu huy động tối đa 6 euro cho mỗi euro mà EU cam kết.

Tuần trước, bà Henna Virkkunen, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách chủ quyền công nghệ, đã trao đổi ý tưởng lập quỹ với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Ngân hàng này có thể đóng góp chuyên môn tài chính cho quỹ mà không phải gánh rủi ro đầu tư.

Phát biểu tại một hội nghị tuần trước, bà Virkkunen cho rằng quỹ Stef nên đặt mục tiêu thu hút 50 tỷ euro, tương đương 1/10 chi phí mà EC ước tính để đạt được trạng thái tự chủ hoàn toàn về công nghệ.

Tương tự Quỹ Scaleup Europe hiện có, Stef sẽ do một đơn vị quản lý quỹ độc lập điều hành, nhằm bảo đảm các quyết định đầu tư không chịu tác động từ bất kỳ yếu tố chính trị nào.

Quỹ Scaleup Europe hiện đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ châu Âu và do công ty đầu tư cổ phần tư nhân EQT của Thụy Điển quản lý. Quỹ này đã bắt đầu đầu tư nhưng vẫn đang kêu gọi thêm vốn từ các nhà đầu tư để đạt mục tiêu 5 tỷ euro (khoảng 5,5 tỷ USD), bằng 1/10 mục tiêu của Stef.