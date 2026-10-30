EU tìm giải pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước thềm mùa Đông

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Villeneuve-d’Ascq, Pháp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu trước cuộc họp, Ủy viên phụ trách năng lượng của EU, ông Dan Jorgensen, nhấn mạnh: Châu Âu đang đối mặt với tình thế “rất nghiêm trọng”. Dù chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung tức thì, song khối này không thể chủ quan khi bài toán chi phí sinh hoạt đang trở nên cấp thiết. Việc có đủ nguồn cung sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu giá cả vượt quá khả năng chi trả của các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Châu Âu chịu sức ép lớn khi giá khí đốt bán buôn lần đầu tiên vượt mốc 100 euro (khoảng 111,5 USD)/MWh kể từ tháng 12-2022. Cụ thể, giá hợp đồng khí đốt tương lai giao tháng 11-2026 trên sàn giao dịch TTF của Hà Lan - thước đo chuẩn của thị trường châu Âu - đã có thời điểm chạm mức 100,75 euro/MWh. Tính chung trong tháng 10, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng khoảng 40% và hiện cao gấp 3 lần so với giai đoạn trước khi căng thẳng tại Iran bùng phát.

Theo các nhà phân tích thị trường, nguyên nhân chính dẫn đến đợt tăng giá này là do xung đột đã làm hư hại nhiều cơ sở lọc dầu tại Trung Đông và Nga; đồng thời việc vận chuyển dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang bị cản trở nghiêm trọng khi đi qua eo biển Hormuz, Biển Đỏ và Biển Đen. Lo ngại nguồn cung khí đốt bị gián đoạn, kết hợp với các dự báo thời tiết cho thấy mùa Đông năm nay tại châu Âu và châu Á có thể lạnh hơn bình thường, đang kích hoạt làn sóng cạnh tranh gay gắt nguồn cung LNG giữa 2 khu vực.

Tình hình càng trở nên cấp bách khi mức dự trữ nhiên liệu của EU trước mùa Đông năm nay thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ. Số liệu từ Tổ chức Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE) cho thấy, tính đến cuối tháng 10, các kho dự trữ khí đốt ngầm của EU mới chỉ lấp đầy khoảng 74,9% dung tích - thấp hơn nhiều so với mức 83% của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các nền kinh tế đầu tàu như Đức và Hà Lan chỉ đạt tỷ lệ dự trữ lần lượt là 61,7% và 65,5%.

Để ứng phó, Ủy ban châu Âu (EC) đã bắt đầu đàm phán với các nhà máy lọc dầu trong khu vực nhằm tìm giải pháp tăng sản lượng, bao gồm việc xem xét nới lỏng một số tiêu chuẩn kỹ thuật. Trước sức ép từ Mỹ, các nước phương Tây trong tháng này cũng đã nhất trí đẩy nhanh lộ trình xả hơn 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược khẩn cấp. Ngoài ra, các bộ trưởng EU cũng xem xét đề xuất của EC về việc cải cách thuế và phí truyền tải điện nhằm hạ nhiệt hóa đơn tiền điện, trong đó có phương án áp mức thuế đối với điện thấp hơn so với khí đốt tự nhiên.