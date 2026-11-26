Cờ Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp trong hai ngày 26-27/11 tại Brussels, trong bối cảnh bất đồng về ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034 và kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Ukraine ngày càng gia tăng. Sức ép từ Đức và cảnh báo của Pháp khiến cuộc đàm phán trở nên phức tạp hơn.

Trong gần một năm qua, các nước thành viên chưa tìm được tiếng nói chung về quy mô ngân sách mới, sau khi Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất kế hoạch chi tiêu khoảng 2.000 tỷ euro vào tháng 7/2025. Nhiều chính phủ cho rằng mức ngân sách này quá lớn.

Để tìm kiếm thỏa hiệp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa ngày 21/11 đưa ra đề xuất điều chỉnh, cắt giảm khoảng 204 tỷ euro so với kế hoạch ban đầu, đưa ngân sách xuống còn khoảng 1.582 tỷ euro theo mặt bằng giá năm 2025.

Đề xuất cũng tính đến khả năng áp thuế 3% đối với một số hoạt động dịch vụ kỹ thuật số của các doanh nghiệp lớn nhằm tạo nguồn thu mới cho EU. Mục tiêu của EU là đạt thỏa thuận trong tháng 12/2026, tránh để tranh cãi kéo dài sang năm 2027, thời điểm nhiều nước thành viên bước vào các cuộc bầu cử quan trọng.

Tuy nhiên, vấn đề Ukraine đang khiến đàm phán thêm khó khăn. Thủ tướng Đức Friedrich Merz yêu cầu cả 27 thành viên cùng tham gia hỗ trợ tài chính cho Kiev, đồng thời gắn việc giải quyết bất đồng ngân sách với thỏa thuận về khoản vay bổ sung 45 tỷ euro dành cho Ukraine trong năm 2027.

Một số nước, trong đó có Hungary, Slovakia và CH Séc, không muốn tham gia cơ chế tài chính này. Lập trường của ông Merz vấp phải phản ứng từ lãnh đạo các nước nói trên. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cáo buộc Berlin gây sức ép, trong khi Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho rằng không nên gắn hai vấn đề với nhau.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng gây sức ép khi cảnh báo có thể rút khỏi các cuộc đàm phán nếu không đạt thỏa thuận trước năm 2027. Paris lo ngại việc trì hoãn sẽ khiến các cuộc thương lượng rơi vào thời điểm nhạy cảm trước bầu cử tại Pháp, trong đó lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen đang có vị thế đáng chú ý trong các cuộc thăm dò.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), khoản vay bổ sung tối đa 45 tỷ euro được đề xuất nhằm giúp Ukraine đáp ứng nhu cầu tài chính trong năm 2027. Trước đó, EU đã thống nhất triển khai khoản vay hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỷ euro trong giai đoạn 2026-2027.

Một nội dung khác trong chương trình nghị sự là việc lựa chọn lãnh đạo mới cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong bối cảnh nhiệm kỳ của Chủ tịch Christine Lagarde sắp kết thúc.

Giới ngoại giao EU cảnh báo không nên kỳ vọng hội nghị lần này sẽ giải quyết được toàn bộ bất đồng. Một cuộc họp thượng đỉnh khác dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 để tiếp tục tìm kiếm thỏa hiệp./.