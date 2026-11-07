EU thúc đẩy trang bị kỹ năng AI cho học sinh

Sáng kiến nhằm giúp học sinh hiểu rõ công nghệ AI, biết kiểm chứng thông tin và sử dụng các công cụ này một cách an toàn, có trách nhiệm.

AI tác động mạnh mẽ tới nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Ảnh minh họa: TTXVN

Chương trình trên nằm trong gói chính sách giáo dục và kỹ năng mới được Ủy ban châu Âu công bố ngày 5/11, nhằm cải thiện chất lượng giáo dục và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong trường học.

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu cho biết chứng chỉ sẽ giúp học sinh hiểu cách AI hoạt động, kiểm tra độ chính xác của thông tin do AI cung cấp, nhận diện nội dung mang tính thao túng và biết khi nào không nên phụ thuộc vào công nghệ này.

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh kỹ năng cơ bản của học sinh châu Âu tiếp tục suy giảm. Theo kết quả Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) năm 2025, khoảng 33% học sinh 15 tuổi tại EU chưa đạt mức năng lực tối thiểu về đọc hiểu và toán học.

Theo bà Mînzatu, AI có thể hỗ trợ giáo dục thông qua việc hướng dẫn học tập và xây dựng chương trình học phù hợp với năng lực từng học sinh. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ cần đi đôi với nâng cao khả năng tư duy độc lập và nhận diện những rủi ro trong môi trường số.

Bên cạnh chứng chỉ AI, Ủy ban châu Âu còn đề xuất tăng cường đào tạo giáo viên, phát triển các công cụ AI an toàn và hỗ trợ nhà trường bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của học sinh khi sử dụng thiết bị số.

Hiện chương trình chứng chỉ AI mới ở giai đoạn xây dựng, dự kiến thí điểm trong năm học 2027-2028 và chưa phải yêu cầu bắt buộc đối với học sinh tại các nước thành viên EU.