EU thúc đẩy kế hoạch tái thiết Ukraine, mở đường cho dòng vốn hậu xung đột

EC thúc đẩy hợp tác với Ukraine và các đối tác nhằm định hình triển vọng phát triển kinh tế, tạo nền tảng cho giai đoạn hậu xung đột. (Nguồn: EU NEIGHBOURS east)

Tham dự cuộc họp có các phái đoàn Ukraine, Đức, Pháp, Anh, Mỹ cùng đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ngân hàng thế giới (WB).

Tiếp nối các cuộc thảo luận trước đó tại thành phố Miami (Mỹ), các bên tập trung trao đổi về triển vọng phục hồi và phát triển kinh tế Ukraine trong giai đoạn hậu xung đột.

Theo thông cáo của EC, cuộc họp nhằm thúc đẩy khuôn khổ thịnh vượng được xây dựng hồi đầu năm nay với sự tham gia của Ukraine và Mỹ.

Trọng tâm thảo luận là hoàn thiện các kịch bản phát triển kinh tế hậu xung đột, xác định những công cụ và cơ chế hỗ trợ Kiev hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn.

Các nội dung này được kỳ vọng sẽ góp phần định hình nền tảng cho công cuộc tái thiết khi hòa bình được thiết lập.

Bên cạnh đó, EC đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chương trình cải cách mà Ukraine đang triển khai trong khuôn khổ tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Theo đánh giá của EC, chương trình cải cách này là động lực quan trọng để củng cố ổn định tại quốc gia Đông Âu này, qua đó nâng cao niềm tin của giới đầu tư.

EC đồng thời tái khẳng định cam kết hỗ trợ Kiev, cho biết, EU đã cung cấp tổng cộng 231,5 tỷ Euro (khoảng 260 tỷ USD) cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

(theo Anadolu)