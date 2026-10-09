EU thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, 46 dự án được lựa chọn từ 102 hồ sơ đăng ký trong đợt kêu gọi kết thúc hồi đầu năm nay, triển khai tại 16 quốc gia thành viên EU gồm Bỉ, Bulgaria, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

EC cho biết các dự án này sẽ góp phần thực hiện những mục tiêu đề ra trong Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng (CRMA). Theo đó, đến năm 2030, năng lực khai thác trong EU phải đáp ứng ít nhất 10% nhu cầu tiêu thụ hằng năm đối với các nguyên liệu thô chiến lược; năng lực chế biến đáp ứng 40% và năng lực tái chế đáp ứng 25%. Những mục tiêu này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và hạn chế sự phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp đơn lẻ nào.

Xét theo các khâu trong chuỗi giá trị, danh sách mới gồm 8 dự án khai thác, 11 dự án chế biến và 19 dự án tái chế. Ngoài ra, có 8 dự án tích hợp, trong đó 3 dự án kết hợp khai thác với chế biến và 5 dự án kết hợp chế biến với tái chế. Cơ cấu này phù hợp với định hướng phát triển chuỗi giá trị khép kín của EU. Tổng cộng, các dự án bao phủ 15 trong số 17 nguyên liệu thô chiến lược được xác định trong CRMA.

Về lĩnh vực ứng dụng, các dự án tập trung vào 3 chuỗi giá trị then chốt, gồm pin, quốc phòng – hàng không vũ trụ và nam châm vĩnh cửu. Trong đó, chuỗi giá trị pin chiếm tỷ trọng đáng kể, với 7 dự án liên quan đến lithium, 12 dự án về niken, 10 dự án về coban, 5 dự án về mangan và 4 dự án về than chì. Bên cạnh đó, 2 dự án về magie và 3 dự án về vonfram phục vụ ngành quốc phòng và hàng không vũ trụ, trong khi 4 dự án về đất hiếm góp phần hỗ trợ chuỗi sản xuất nam châm vĩnh cửu.

Như vậy, cùng với 47 dự án chiến lược triển khai trong EU và 13 dự án tại các nước thứ ba được lựa chọn lần lượt vào tháng 3 và tháng 6 năm 2025, đợt công bố mới được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng của khối.

Theo tính toán của EC, các dự án có khả năng đáp ứng đầy đủ mục tiêu khai thác đối với lithium, niken, đất hiếm, magie và vonfram, đồng thời đáp ứng toàn bộ mục tiêu chế biến đối với lithium và đất hiếm. Đối với khâu chế biến, năng lực từ các dự án có thể đáp ứng 89% mục tiêu đối với coban, 57% đối với vonfram và 51% đối với magie. Trong khi đó, ở khâu tái chế, các mục tiêu đối với lithium, coban và đất hiếm có thể được đáp ứng hoàn toàn.

Ông Stéphane Séjourné, Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách Thịnh vượng và Chiến lược công nghiệp, nhấn mạnh: “Với làn sóng dự án chiến lược thứ hai này, châu Âu đang đẩy mạnh nỗ lực hơn bao giờ hết nhằm giành lại chủ quyền đối với nguyên liệu thô quan trọng.

Kể từ khi thông qua RESourceEU, chúng tôi đã sử dụng mọi phương tiện sẵn có để mở mỏ, phát triển năng lực chế biến và tái chế, cũng như bảo đảm chuỗi cung ứng. Cách tiếp cận của chúng tôi rất đơn giản: giảm phụ thuộc, tăng sản xuất tại châu Âu. Chúng tôi có nguồn lực, có dự án và có nguồn vốn. Giờ là lúc tăng tốc”.

EC cho biết các dự án chiến lược được lựa chọn trong năm 2025 đang được triển khai đúng tiến độ. Đến nay, 25 dự án đã hoàn tất đánh giá tác động môi trường và 17 dự án đã được cấp giấy phép xây dựng. EU cũng đang đẩy nhanh và mở rộng các nỗ lực nhằm củng cố chuỗi cung ứng nguyên liệu thô quan trọng thông qua chiến lược RESourceEU, được công bố vào tháng 12/2025. Theo EC, đợt kêu gọi hồ sơ tiếp theo dành cho các dự án chiến lược dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm nay.