EU thống nhất mức trần thanh toán tiền mặt 10.000 euro từ năm 2027

Đồng euro tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Từ ngày 10/7/2027, Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng hạn mức thanh toán tiền mặt tối đa 10.000 euro (11.197 USD) đối với các giao dịch thương mại, nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền. Tại Cộng hòa Czech, quy định này dự kiến thay thế mức trần 270.000 korun hiện hành.

Hạn mức chung sẽ được áp dụng tại tất cả các quốc gia thành viên EU. Đối với những nước không sử dụng đồng euro, mức trần sẽ được quy đổi sang đồng nội tệ. Tại Czech, 10.000 euro hiện tương đương khoảng 243.000 korun, song giá trị cụ thể có thể thay đổi theo tỷ giá.

Bà Helena Skácelová, đại diện bộ phận báo chí của Bộ Tài chính Czech, cho biết việc quy đổi sang đồng korun sẽ được quy định trong dự luật về bảo vệ kinh tế quốc gia đang được soạn thảo. Theo phương án dự kiến, tỷ giá do Ngân hàng Quốc gia Czech công bố và có hiệu lực trong ngày giao dịch sẽ được sử dụng; nếu chưa có tỷ giá mới, mức áp dụng của ngày trước đó sẽ được dùng thay thế.

Quy định mới được dự báo ảnh hưởng nhiều nhất đến các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, dù hạn mức sẽ áp dụng đối với tất cả các đối tượng tham gia giao dịch thương mại.

Ngoài giới hạn thanh toán 10.000 euro, doanh nghiệp sẽ phải xác minh danh tính khách hàng đối với các khoản thanh toán tiền mặt một lần từ 3.000 euro, tương đương khoảng 73.000 korun. Việc xác minh có thể được thực hiện thông qua giấy tờ tùy thân của khách hàng.

Hạn mức này không áp dụng đối với các giao dịch mua bán riêng tư giữa cá nhân với cá nhân hoặc việc nộp tiền vào tài khoản của chính mình. Tuy nhiên, khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn, ngân hàng vẫn có thể yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc tiền.

Việc thiết lập hạn mức chung là một phần trong nỗ lực của EU nhằm siết chặt các biện pháp chống rửa tiền và tăng cường minh bạch trong các giao dịch tài chính.