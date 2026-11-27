Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp nhất kể từ năm 2002 do thời tiết mùa Hè khắc nghiệt làm giảm sản lượng tại một số khu vực. EC giữ nguyên dự báo nhập khẩu ngô ở mức 25 triệu tấn, cao hơn mức 19,2 triệu tấn của niên vụ trước.

Với lúa mì thường (lúa mì mềm), EC hạ nhẹ dự báo sản lượng niên vụ 2026/27 xuống 123,6 triệu tấn so với mức 123,7 triệu tấn trước đó. Dự báo xuất khẩu vẫn giữ ở mức 29 triệu tấn. Trong khi đó, dự báo tồn kho lúa mì cuối niên vụ 2026/27 giảm 1,6 triệu tấn, xuống còn 9 triệu tấn do EC điều chỉnh giảm sản lượng niên vụ 2025/26.

Sản lượng lúa mạch niên vụ 2026/27 cũng được điều chỉnh giảm xuống 52,5 triệu tấn, thấp hơn 4% so với niên vụ trước.

Trong khi đó, EC giữ nguyên dự báo sản lượng hạt cải dầu và hạt hướng dương trong niên vụ 2026/27, lần lượt ở mức 19,3 triệu tấn và 9,6 triệu tấn.