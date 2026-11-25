Ngày 24/11, Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cùng nỗ lực thu hẹp khoảng trống thuế và nhấn mạnh nâng cao mức độ tuân thủ thuế, quản lý chặt chẽ hơn các khoản ưu đãi thuế, cải thiện công tác thu thuế và nâng cao hiệu quả của cơ quan thuế sẽ giúp các nước bảo vệ tài chính công và tạo dư địa cho những khoản đầu tư mà châu Âu đang rất cần.

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn Thông báo “Mind the Gap 2026” (Chú ý khoảng trống thuế 2026) của EC cho biết mỗi năm EU thất thu hơn 200 tỷ euro do khoảng trống tuân thủ thuế. Đây là những khoản thuế phải nộp theo luật nhưng không thu được, do trốn thuế, tránh thuế, bất cập trong quản lý hành chính hoặc sai sót không cố ý. Trong đó, khoảng 125 tỷ euro là thuế giá trị gia tăng (VAT) và gần 50 tỷ euro là thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, theo báo cáo của các nước thành viên, mỗi năm ngân sách còn giảm thu khoảng 750 tỷ euro do các ưu đãi thuế như miễn thuế, giảm thuế suất, khấu trừ thuế và các biện pháp khuyến khích khác.

Theo EC, chỉ cần thu hồi được một phần số tiền này, các nước đã có thể giảm áp lực lên ngân sách vốn đang căng thẳng và tạo dư địa tài khóa cho các khoản đầu tư chiến lược. Thông báo chỉ ra rằng các cơ quan thuế hiện đại, vận hành dựa trên dữ liệu và có hệ thống tích hợp có thể giảm gánh nặng cho người nộp thuế tuân thủ, tăng tính công bằng và giúp Thị trường chung vận hành hiệu quả hơn. Việc rà soát thường xuyên các khoản ưu đãi thuế cũng giúp bảo đảm chúng mang lại hiệu quả tương xứng với chi phí.

Ủy viên châu Âu phụ trách khí hậu và thuế Wopke Hoekstra nhấn mạnh trong bối cảnh EU cần đầu tư cho an ninh, năng lực cạnh tranh, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, thu hẹp khoảng trống thuế là «một trong những cách hiệu quả nhất để củng cố tài chính công mà không cần tăng thuế». Theo ông, mục tiêu của Mind the Gap 2026 là biến phân tích thành hành động cụ thể: thu đúng, thu đủ những gì phải thu, làm cho hệ thống thuế công bằng và hiệu quả hơn, và bảo đảm «mỗi đồng euro đều phục vụ tương lai của châu Âu».

EC kêu gọi các nước thành viên tăng cường hợp tác nhằm xây dựng hệ thống thuế công bằng, đơn giản và hiệu quả hơn, hỗ trợ đầu tư, khả năng chống chịu và tăng trưởng bền vững. EC sẵn sàng giúp các nước xác định ưu tiên và mục tiêu chung, chuyển từ đánh giá sang hành động.

Thông báo đưa ra lộ trình cụ thể cho các nước thành viên và EC, gồm 5 nhóm hành động chính.

Thứ nhất, nâng cao năng lực ước tính khoảng trống thuế thông qua đào tạo đội ngũ chuyên trách, cải thiện dữ liệu và công cụ phân tích. Ở cấp EU, việc tiếp tục xây dựng phương pháp luận chung sẽ giúp xác định và so sánh khoảng trống thuế giữa các nước và qua các năm một cách nhất quán hơn.

Thứ hai, công bố định kỳ báo cáo đầy đủ, chi tiết về các khoản ưu đãi thuế, nêu rõ chi phí, đối tượng thụ hưởng và kết quả kỳ vọng, qua đó dễ dàng phát hiện các biện pháp kém hiệu quả và tăng tính minh bạch.

Thứ ba, đánh giá định kỳ các khoản ưu đãi thuế để bảo đảm chúng thực sự đạt mục tiêu chính sách.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, thay thế các hệ thống công nghệ thông tin rời rạc bằng nền tảng số tích hợp, đồng thời khai thác tốt hơn dữ liệu và công cụ phân tích rủi ro ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này giúp sớm phát hiện các hành vi gian lận, trốn thuế và tránh thuế, cải thiện mức độ tuân thủ và giảm gánh nặng hành chính.

Thứ năm, cải thiện công tác thu và truy thu thuế bằng cách tập trung hóa chức năng truy thu, tăng cường phối hợp với tòa án và cơ quan xử lý phá sản, đồng thời tận dụng tốt hơn cơ chế hỗ trợ xuyên biên giới.

Thông báo năm nay đi kèm 27 báo cáo riêng cho từng nước thành viên. Theo EC, những nước có chương trình ước tính khoảng trống thuế bài bản hơn thường đạt kết quả tuân thủ thuế tốt hơn theo thời gian. Cùng với Thông báo, EC còn công bố 4 báo cáo bổ sung về quản lý và thu thuế VAT, truy thu nợ thuế, và phân tích khoảng trống thuế do chính sách đối với thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân.