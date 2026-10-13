EU thành lập phái bộ hỗ trợ an ninh Lebanon

Sứ mệnh của Phái bộ hỗ trợ của EU là tư vấn và hỗ trợ các lực lượng an ninh Lebanon nâng cao khả năng kiểm soát lãnh thổ, bảo vệ biên giới và duy trì an ninh nội bộ. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố của Hội đồng EU, phái bộ mới hướng tới hỗ trợ Lebanon nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, góp phần duy trì hòa bình và ổn định phù hợp với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trọng tâm của chương trình là tăng cường năng lực cho Lực lượng Vũ trang Lebanon và Lực lượng An ninh Nội địa, đồng thời cải thiện công tác quản trị an ninh hàng hải. Động thái tiếp tục khẳng định cam kết của EU đối với chủ quyền, ổn định và hòa bình lâu dài tại Lebanon.

Cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết, các bộ trưởng ngoại giao EU đã nhất trí khởi động sứ mệnh này nhằm tư vấn và hỗ trợ các lực lượng an ninh Lebanon nâng cao khả năng kiểm soát lãnh thổ, bảo vệ biên giới và duy trì an ninh nội bộ. Bà nhấn mạnh, đây là bước nâng cấp quan trọng trong hợp tác an ninh giữa hai bên, góp phần giúp Lebanon khôi phục chủ quyền đầy đủ và xây dựng nền tảng ổn định bền vững.

EUSM Lebanon sẽ hoạt động theo hai trụ cột quân sự và dân sự, dưới một cơ chế chỉ huy chính trị thống nhất.

Trong đó, trụ cột quân sự tập trung tư vấn, huấn luyện Lực lượng Vũ trang Lebanon về bảo vệ biên giới trên bộ và trên biển, giám sát, trinh sát, tình báo, chống buôn lậu và phối hợp tác chiến.

Trong khi đó, trụ cột dân sự hướng tới nâng cao năng lực của Lực lượng An ninh Nội địa thông qua các chương trình tư vấn và đào tạo chuyên ngành, đồng thời xây dựng hệ thống huấn luyện có tính kế thừa và bền vững.

Sau khi Hội đồng EU thông qua quyết định thành lập, công tác lập kế hoạch tác chiến sẽ tiếp tục được triển khai trước khi phái bộ chính thức đi vào hoạt động.

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