Trong thông báo đưa ra ngày 25/11, Ủy viên phụ trách công nghệ của EU Henna Virkkunen nhấn mạnh rằng công nghệ lượng tử sẽ định hình tương lai của nền công nghiệp, an ninh và đổi mới sáng tạo, đòi hỏi châu Âu phải hành động quyết liệt ngay từ lúc này để không lặp lại tình trạng tụt hậu như ở cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo số liệu của EC, châu Âu hiện nắm giữ nền tảng khoa học rất vững chắc khi chiếm tới 44% tổng số bằng sáng chế lượng tử toàn cầu và là nơi đặt trụ sở của khoảng một phần ba số công ty lượng tử trên thế giới. Về nguồn lực nhà nước, đầu tư công hàng năm của EU cho lĩnh vực này đạt mức 8,6 tỷ euro, cao hơn Mỹ (5,3 tỷ euro) và chỉ đứng sau Trung Quốc (13,6 tỷ euro).

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất của châu Âu nằm ở khả năng thương mại hóa và thu hút dòng vốn tư nhân. Năm ngoái, các doanh nghiệp khởi nghiệp lượng tử tại EU chỉ huy động được 1,1 tỷ euro vốn tư nhân, thấp hơn nhiều so với con số 7 tỷ euro tại Mỹ.

Thông qua quỹ STEF, dự kiến vận hành chậm nhất vào năm 2028 song hành với Quỹ Cạnh tranh Châu Âu, EC đặt mục tiêu dùng vốn từ ngân sách công để kích hoạt hiệu ứng đòn bẩy, thu hút tỷ lệ 6 euro vốn tư nhân trên mỗi 1 euro vốn nhà nước đầu tư. Mục tiêu chiến lược của khối là đưa châu Âu trở thành cường quốc dẫn đầu toàn cầu về công nghệ lượng tử vào năm 2030.

Bên cạnh đòn bẩy tài chính, dự thảo Đạo luật Lượng tử (được xây dựng tương tự mô hình Đạo luật Chip của EU) cũng đặt ra các quy định chặt chẽ nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh 9 trên 47 linh kiện lượng tử thiết yếu hiện chưa có nhà cung cấp nội khối. Các cơ quan công quyền cũng sẽ được khuyến khích ưu tiên doanh nghiệp châu Âu trong các gói thầu công, dù vẫn tuân thủ quy tắc mở cửa của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Về khía cạnh an ninh, máy tính lượng tử với khả năng tính toán vượt trội có thể phá vỡ các hệ thống mã hóa dữ liệu hiện hành chỉ trong vài giờ, đe dọa nghiêm trọng tới an toàn thông tin toàn cầu. Để đối phó với kịch bản này, Đạo luật Lượng tử yêu cầu các quốc gia thành viên EU phải hoàn tất chuyển đổi sang hệ thống mật mã hậu lượng tử vào năm 2030 đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu, và chậm nhất vào năm 2035 đối với toàn bộ các hệ thống số khác.

Đề xuất của EC nhận được sự hoan nghênh từ Hiệp hội Công nghiệp Lượng tử Châu Âu (QuIC)- tổ chức đại diện cho hơn 240 doanh nghiệp và viện nghiên cứu.

Theo quy trình lập pháp của EU, dự thảo Đạo luật Lượng tử sẽ cần trải qua các vòng đàm phán và phê chuẩn tại Nghị viện châu Âu cũng như Hội đồng châu Âu trong những tháng tới trước khi chính thức có hiệu lực.