EU tăng mạnh số vụ phóng vệ tinh, tìm kiếm các bãi phóng mới ngoài khu vực

EU đang lên kế hoạch mở rộng đáng kể hoạt động phóng vệ tinh trong những năm tới, trong bối cảnh khối này ngày càng coi năng lực tiếp cận không gian là một thành tố quan trọng đối với an ninh, liên lạc và các chương trình không gian chiến lược.

Theo Ủy viên EU phụ trách Quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius, trong 8 năm tới, so với giai đoạn 2016-2024, số vệ tinh của các cơ quan chính phủ EU dự kiến tăng từ gần 70 lên khoảng 630 vệ tinh. Số vệ tinh quốc phòng cũng có thể tăng từ khoảng 20 lên gần 300, trong khi số vệ tinh thương mại dự kiến tăng gần gấp đôi, lên khoảng 1.000 vệ tinh. Những con số này được ông Kubilius trao đổi với Financial Times và được nhiều nguồn tin quốc tế dẫn lại.

Theo ông Kubilius, đến năm 2034, EU có thể cần tới 62 vụ phóng tên lửa mỗi năm, cao gấp khoảng 6 lần hiện nay. Nhu cầu này phục vụ nhiều chương trình, trong đó có hệ thống định vị vệ tinh Galileo, chương trình quan sát Trái Đất Copernicus, các dịch vụ liên lạc vệ tinh an toàn và một dịch vụ quan sát Trái Đất mới dành cho chính phủ.

Ông Kubilius nhấn mạnh năng lực phóng là một ưu tiên đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực không gian của châu Âu. Theo quan điểm của Ủy viên EU, việc bảo đảm khả năng tiếp cận không gian ổn định và đủ năng lực là điều kiện quan trọng để châu Âu triển khai các chương trình vệ tinh trong tương lai.

Kế hoạch mở rộng mạng lưới phóng vệ tinh nằm trong xu hướng EU tăng cường năng lực không gian độc lập. Ủy ban châu Âu xác định khả năng tiếp cận không gian “độc lập, đáng tin cậy và có chi phí hợp lý” là một yêu cầu quan trọng đối với việc triển khai các chương trình không gian của EU, trong đó có Galileo và Copernicus.