EU tăng kiểm soát “xanh”, doanh nghiệp Việt cần chuẩn hóa bằng chứng

Quy định được thực hiện thông qua Chỉ thị (EU) 2024/825 về trao quyền cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi xanh.

Một trong những nội dung đáng chú ý là hạn chế việc sử dụng những thuật ngữ môi trường mang tính khái quát như “xanh”, “bền vững” hay “thân thiện với môi trường” nếu không có căn cứ phù hợp để xác nhận.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU tại Công ty May Thái Nguyên. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

EU cũng đưa ra những hạn chế đối với các nhãn thể hiện tính bền vững. Doanh nghiệp không thể tùy ý tạo hoặc sử dụng biểu tượng khiến người tiêu dùng hiểu rằng sản phẩm đã được chứng nhận về môi trường, nếu nhãn đó không thuộc một hệ thống chứng nhận đáp ứng yêu cầu hoặc không do cơ quan công quyền thiết lập.

Đối với các tuyên bố liên quan đến khí hậu, việc dựa vào hoạt động bù trừ carbon bên ngoài chuỗi giá trị của sản phẩm để tạo ra thông điệp về trạng thái “trung hòa” hoặc tác động khí hậu tích cực cũng thuộc nhóm nội dung bị kiểm soát chặt.

Các quy định mới áp dụng đối với hoạt động thương mại hướng tới người tiêu dùng tại EU, vì vậy doanh nghiệp ngoài EU cũng cần lưu ý nếu sản phẩm và thông tin tiếp thị của mình tiếp cận người tiêu dùng tại thị trường này.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang EU, vấn đề đặt ra không chỉ nằm ở việc sản phẩm đáp ứng các yêu cầu môi trường mà còn ở khả năng cung cấp cơ sở xác thực cho những thông tin được sử dụng trong bao bì, quảng bá và các kênh bán hàng.

Theo khuyến nghị của Thương vụ Việt Nam tại Đức, doanh nghiệp cần kiểm tra các nội dung môi trường đang sử dụng và xác định rõ căn cứ, hồ sơ đi kèm từng tuyên bố.

Yêu cầu này có thể tác động tới nhiều nhóm hàng Việt Nam đang xuất khẩu vào EU, trong đó có dệt may, da giày, thực phẩm, cà phê, điện tử, đồ gia dụng, bao bì, gỗ và các sản phẩm tiêu dùng.

Với những thay đổi trên, việc xây dựng hồ sơ dữ liệu về môi trường, kiểm tra các thông tin được sử dụng trong tiếp thị và thống nhất trước với đối tác EU về yêu cầu chứng minh sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hạn chế nguy cơ phải điều chỉnh thông tin sản phẩm khi tiếp cận thị trường này.