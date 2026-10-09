EU tăng cường lực lượng cho 'Chiến dịch Aspides' ở Biển Đỏ

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại Kaja Kallas phát biểu họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu trong chuyến thăm Liban, bà Kallas cho biết số lượng tàu cần được hộ tống đang tăng lên. EU đã đề nghị các nước thành viên đóng góp thêm tàu cho sứ mệnh hải quân và một số nước đã bắt đầu thực hiện đề nghị này. Theo bà, EU cần tối thiểu 10 tàu để đáp ứng nhu cầu hộ tống, song lực lượng hiện có vẫn chưa đạt mức này. Quan chức này nhấn mạnh: “An ninh hàng hải là một trong những ưu tiên của EU”.

Biển Đỏ là tuyến hàng hải quan trọng, kết nối châu Á với châu Âu qua kênh đào Suez và Địa Trung Hải ở phía Bắc. Tuyến đường này cũng có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Hồi năm 2024, EU đã triển khai sứ mệnh hải quân mang tính phòng thủ có tên là “Chiến dịch Aspides” nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ và Vịnh Aden sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại. Tháng trước, EU thông báo nâng mức cảnh báo của chiến dịch trên sau khi Houthi một lần nữa đe dọa tuyến hàng hải quan trọng này.

Tàu chở dầu di chuyển trên Biển Đỏ, gần lối vào Kênh đào Suez thuộc tỉnh Suez, Ai Cập, ngày 11/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển và các tuyến giao thương quốc tế qua Biển Đỏ. Tháng trước, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố giành quyền kiểm soát toàn bộ dải bờ biển Yemen giáp Biển Đỏ, bao gồm eo biển Bab al-Mandab, trong bối cảnh cuộc xung đột vốn tạm lắng trước đó bùng phát trở lại. Trước những diễn biến này, các hoạt động quân sự tại Yemen tiếp tục làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng hải trong khu vực.