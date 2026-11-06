EU tăng cường điều tra loạt vụ đe dọa đánh bom máy bay tại châu Âu

Một máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Pháp vào ngày 5/11. Ảnh: Reuters

Ngày 5/11, qua bài đăng trên mạng xã hội X, Ủy viên châu Âu phụ trách Giao thông Apostolos Tzitzikostas cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra hàng loạt vụ đe dọa đánh bom giả nhằm vào các chuyến bay tại châu Âu, đồng thời nhấn mạnh chưa có đủ cơ sở để kết luận liệu những vụ việc này có liên quan đến nhau hay không.

“Các cuộc điều tra ở cấp quốc gia vẫn đang được tiến hành”, ông Tzitzikostas cho biết, đồng thời khẳng định EU đang theo dõi sát diễn biến tình hình và duy trì liên lạc thường xuyên với các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng cũng như Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA).

Bài đăng trên mạng xã hội X của Ủy viên châu Âu phụ trách Giao thông Apostolos Tzitzikostas ngày 5/11. Ảnh: X

Theo ủy viên này, EU đã kích hoạt cơ chế chia sẻ thông tin về an ninh hàng không nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và kịp thời ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn.

Ông Tzitzikostas nhấn mạnh mọi hành vi đe dọa nhằm vào dân thường đều “không thể chấp nhận được”, đồng thời khẳng định các bên liên quan đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho hành khách và duy trì an ninh hàng không trên toàn khu vực.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt chuyến bay tại châu Âu liên tiếp nhận được cảnh báo có bom trong những ngày gần đây, gây gián đoạn hoạt động hàng không và buộc lực lượng chức năng nhiều nước phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Thời gian gần đây, châu Âu ghi nhận sự gia tăng của các hoạt động được xác định là tấn công hỗn hợp, với nhiều hình thức như phá hoại, tấn công mạng, sử dụng thiết bị bay không người lái và hoạt động gián điệp. Giới chức một số quốc gia châu Âu nhận định rằng một số vụ việc có thể liên quan đến các quốc gia đang vướng vào xung đột quốc tế, song những cáo buộc này vẫn cần được làm rõ.