EU tăng cường chuẩn bị ứng phó với kịch bản nhiệt độ toàn cầu tăng 3 độ C

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Châu Âu, lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới do biến đổi khí hậu, đã trải qua các đợt nắng nóng kéo dài bất thường, phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ và khiến số ca tử vong tăng thêm hàng chục nghìn người.

Theo các bằng chứng khoa học được EU dẫn chứng, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào năm 2030, tăng 2 độ C vào năm 2050 và 3 độ C vào năm 2100. Ủy ban châu Âu (EC) đặt mục tiêu nâng cao năng lực chuẩn bị ứng phó rủi ro khí hậu vào năm 2030. Ước tính, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra trong giai đoạn 2022-2025 lên tới khoảng 200 tỷ euro (223 tỷ USD).

Bên cạnh mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và đạt trung hòa khí hậu vào năm 2050, EU đang đẩy mạnh các biện pháp thích ứng trước những hiện tượng thời tiết cực đoan. Phó Chủ tịch EC phụ trách chuyển đổi sạch Teresa Ribera nhấn mạnh, ngay cả khi nỗ lực giảm phát thải được tăng cường, châu Âu vẫn phải chuẩn bị ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu, vốn không ảnh hưởng đồng đều đến mọi quốc gia và cộng đồng. Bà cho rằng giảm thiểu thiệt hại và những đau thương do biến đổi khí hậu gây ra là trách nhiệm của EU.

EU vẫn cam kết hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C, song Ủy viên phụ trách khí hậu của EC Wopke Hoekstra cảnh báo sẽ là thiếu thận trọng nếu không chuẩn bị cho các kịch bản nhiệt độ tăng cao hơn.

Theo EC, nhu cầu đầu tư cho khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu ước tính khoảng 70 tỷ euro mỗi năm. Trong khi đó, Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư châu Âu trong tháng này cho biết có kế hoạch tăng gấp đôi nguồn tài chính dành cho khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, lên ít nhất 30 tỷ euro vào năm 2030.