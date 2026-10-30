EU tạm hoãn các dự luật quốc gia hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội

Nguồn: Rappler

Ưu tiên khuôn khổ chung toàn EU

Tại cuộc họp báo ngày 29/10, người phát ngôn EC phụ trách các vấn đề kỹ thuật số Thomas Regnier cho biết cơ quan này quyết định áp dụng thời gian tạm hoãn 12 tháng đối với các dự luật quốc gia có nội dung trùng với những quy định dự kiến được hài hòa hóa trong Đạo luật Trẻ em EU (EU Kids Act).

Theo ông Regnier, mục tiêu là tránh tình trạng thị trường chung bị phân mảnh bởi những giới hạn độ tuổi và yêu cầu khác nhau giữa các nước thành viên, đồng thời tạo điều kiện để Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU đàm phán đề xuất chung. EC cho rằng cách tiếp cận thống nhất sẽ giúp trẻ em trên toàn khối được bảo vệ ở mức tương đương và tạo điều kiện để các nền tảng tuân thủ quy định.

Quyết định tác động trực tiếp đến dự luật của Áo về hạn chế trẻ em dưới 14 tuổi tiếp cận một số nền tảng chia sẻ video có những tính năng bị coi là gây hại cho sự phát triển của trẻ. Áo đã gửi thông báo dự luật tới EC từ tháng 7, trước khi đề xuất EU Kids Act được trình vào tháng 9.

Cần phân biệt việc kéo dài thời gian chờ với việc bác bỏ dự luật. Theo cơ chế thông báo quy định kỹ thuật của EU, thời hạn 12 tháng được tính từ khi EC nhận thông báo, không phải cộng thêm một năm kể từ tuyên bố ngày 29/10. Đài ORF của Áo cho biết, theo tiến độ hiện nay, kế hoạch của nước này có thể được triển khai sớm nhất vào cuối tháng 7/2027, nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị tiến hành thủ tục vi phạm pháp luật EU.

Áo tiếp tục chuẩn bị luật trong nước

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách truyền thông Áo Andreas Babler phản đối quyết định trì hoãn. Ông cho rằng dự luật nhằm bảo vệ trẻ em trước những tổn hại hằng ngày từ mạng xã hội và việc này cần được giải quyết kịp thời.

Theo ông Babler, Áo sẽ tiếp tục chuẩn bị quy trình lập pháp trong nước để có thể triển khai quy định ngay khi thời hạn chờ của EU kết thúc.

Quốc vụ khanh phụ trách số hóa Alexander Pröll cũng chỉ trích việc các sáng kiến quốc gia bị trì hoãn trong khi giải pháp chung của châu Âu chưa hoàn tất. Song, trong nội bộ Áo vẫn có những ý kiến ủng hộ việc dành thời gian chuẩn bị cho một khuôn khổ thống nhất, bao gồm giải pháp kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ dữ liệu khi xác minh độ tuổi.

Ông Regnier xác nhận Phó Chủ tịch điều hành EC Henna Virkkunen đã trao đổi với Chính phủ Áo ngày 28/10 về quyết định này. Đánh giá chính thức của EC cũng đã được chuyển tới nhà chức trách Áo.

Bảo vệ theo độ tuổi, duy trì trách nhiệm của nền tảng

Được EC trình trong tháng 9, EU Kids Act đề xuất cách tiếp cận theo từng nhóm tuổi đối với mạng xã hội và các dịch vụ chia sẻ video có tính năng rủi ro. Theo đó, trẻ dưới 13 tuổi không được có tài khoản riêng; trẻ 13–14 tuổi chỉ được sử dụng tài khoản hạn chế do cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý; từ 15 tuổi có thể sử dụng tài khoản độc lập.

Đề xuất còn bao gồm yêu cầu tích hợp biện pháp an toàn ngay từ khâu thiết kế dịch vụ và xác minh độ tuổi theo hướng bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, đây vẫn là dự thảo, cần được Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU xem xét, thông qua trước khi có thể áp dụng. Việc hết thời hạn chờ đối với một dự luật quốc gia cũng không đồng nghĩa EU Kids Act sẽ có hiệu lực ngay sau đó.

Đối với các sáng kiến tại Pháp, Hy Lạp và những nước thành viên khác, EC cho biết cách xử lý phụ thuộc vào thời điểm thông báo và tiến độ xem xét từng hồ sơ. Vì vậy, quyết định ngày 29/10 không đồng nghĩa mọi dự luật quốc gia đều chịu cùng một thời hạn trì hoãn.

Trong thời gian đàm phán khuôn khổ mới, các nghĩa vụ bảo vệ trẻ em theo Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) vẫn được áp dụng. EC khẳng định sẽ tiếp tục thực thi các quy định hiện hành và yêu cầu nền tảng chịu trách nhiệm đối với những rủi ro mà dịch vụ của họ gây ra cho người dùng nhỏ tuổi.