Ngoài những thiếu sót trong kiểm soát an toàn sản phẩm, EC cũng bày tỏ quan ngại về cơ chế kiểm duyệt nội dung và hệ thống xử phạt người bán vi phạm của Temu. Ảnh: The Associated Press.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra kết luận sơ bộ cho rằng Temu, sàn thương mại điện tử của Trung Quốc, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm ngăn chặn việc kinh doanh hàng hóa bất hợp pháp và không an toàn trên nền tảng của mình. Những thiếu sót được xác định tập trung vào ba lĩnh vực: kiểm soát tiêu chuẩn an toàn sản phẩm, kiểm duyệt nội dung và xử lý các nhà bán hàng vi phạm.

Theo Euronews, kết luận này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Temu bị EC phạt 200 triệu euro vì không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đánh giá rủi ro liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa bất hợp pháp. Nếu các cáo buộc mới được xác nhận, doanh nghiệp có thể phải chịu mức phạt lên tới 6% tổng doanh thu toàn cầu hàng năm theo Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (Digital Services Act - DSA) của Liên minh châu Âu (EU).

Diễn biến mới cho thấy những yêu cầu quản lý đối với các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới tại châu Âu đang ngày càng chặt chẽ, đặc biệt về trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng trước những rủi ro phát sinh từ hàng hóa được kinh doanh trực tuyến.

KIỂM SOÁT AN TOÀN SẢN PHẨM CÒN NHIỀU KẼ HỞ

Theo các điều tra viên của EC, một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất tại Temu là cơ chế kiểm soát chất lượng và mức độ an toàn của hàng hóa chưa đủ hiệu quả.

Cụ thể, Temu chỉ yêu cầu người bán cung cấp báo cáo kiểm nghiệm đối với một tỷ lệ rất nhỏ sản phẩm. Ngay cả trong những trường hợp có yêu cầu báo cáo, doanh nghiệp cũng thường không tiến hành kiểm tra các tài liệu này một cách đầy đủ.

Đối với những nhóm hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao như đồ chơi trẻ em, thiết bị điện tử và mỹ phẩm, Temu cũng chưa ưu tiên thực hiện các hoạt động kiểm tra thực tế. Các kết quả kiểm tra ngẫu nhiên sản phẩm chưa được theo dõi và xử lý đầy đủ, trong khi số lượng mặt hàng được đăng bán trên nền tảng ngày càng tăng.

Những thiếu sót này đặt ra câu hỏi về khả năng bảo đảm an toàn hàng hóa trong một mô hình kinh doanh có số lượng sản phẩm lớn, nhiều nhà bán hàng và hoạt động xuyên biên giới.

Trên thực tế, việc kiểm soát hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử không thể chỉ dựa vào thông tin do người bán cung cấp. Một sản phẩm có thể được giới thiệu với đầy đủ hình ảnh, mô tả và thông số kỹ thuật nhưng vẫn không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc tại thị trường tiêu thụ.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý đối với những mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của người sử dụng như đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và mỹ phẩm. Nếu không có cơ chế xác minh phù hợp, người tiêu dùng có thể khó nhận biết những sản phẩm không đáp ứng quy định trước khi quyết định mua hàng.

EC cho rằng các biện pháp kiểm soát hiện tại của Temu chưa đủ để xác định liệu bản thân sản phẩm có tuân thủ các yêu cầu an toàn của EU hay không.

KIỂM DUYỆT NỘI DUNG VÀ XỬ LÝ NGƯỜI BÁN CHƯA HIỆU QUẢ

Bên cạnh kiểm soát sản phẩm, EC cũng chỉ ra những hạn chế trong hệ thống kiểm duyệt nội dung của Temu.

Theo kết quả điều tra, hệ thống kiểm duyệt của nền tảng chủ yếu xem xét thông tin được đăng kèm sản phẩm và mức độ tuân thủ các điều khoản, điều kiện của Temu, thay vì tập trung đầy đủ vào việc đánh giá mức độ an toàn thực tế của hàng hóa. Cơ chế đối chiếu sản phẩm mới với những mặt hàng từng bị xác định không tuân thủ quy định cũng chưa chú trọng đúng mức đến các nguy cơ mất an toàn.

Một vấn đề khác là số lượng nhân sự kiểm duyệt nội dung không tăng tương ứng với tốc độ mở rộng danh mục sản phẩm trên nền tảng. Điều này có thể làm giảm khả năng phát hiện và xử lý kịp thời những mặt hàng vi phạm. EC đồng thời đánh giá hệ thống xử phạt người bán của Temu còn phân tán và thiếu hiệu quả răn đe.

Theo các điều tra viên, biện pháp xử lý chủ yếu được áp dụng đối với từng cửa hàng trên nền tảng, thay vì nhắm trực tiếp vào nhà kinh doanh đứng sau những cửa hàng đó. Trong khi một người bán có thể vận hành nhiều cửa hàng khác nhau, việc một cửa hàng bị đình chỉ không đồng nghĩa với việc hoạt động kinh doanh vi phạm sẽ chấm dứt. Chẳng hạn, nếu một cửa hàng bị đóng do vi phạm quy định, người bán vẫn có thể tiếp tục kinh doanh thông qua một cửa hàng khác do chính mình quản lý.

EC cũng cho rằng Temu mất quá nhiều thời gian để xử lý những người bán liên tục vi phạm quy định. Trong một số trường hợp, nhà bán hàng có thể thực hiện nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng, bao gồm kinh doanh sản phẩm không vượt qua các cuộc kiểm tra an toàn, trước khi cửa hàng bị đình chỉ.

Những phát hiện này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở khả năng phát hiện hàng hóa vi phạm mà còn ở cách thức các nền tảng xác định trách nhiệm của người bán và ngăn chặn hành vi tái phạm.

Nếu cơ chế xử lý chỉ tập trung vào từng tài khoản hoặc cửa hàng riêng lẻ, các nhà kinh doanh có thể tìm cách tiếp tục hoạt động thông qua những tài khoản khác. Khi đó, việc gỡ bỏ một sản phẩm hoặc đóng cửa một gian hàng chưa đủ để loại bỏ tận gốc nguồn cung hàng hóa không đáp ứng tiêu chuẩn.

TEMU CÓ THỂ ĐỐI MẶT ÁP LỰC XỬ PHẠT LỚN HƠN

Đây không phải lần đầu tiên Temu vướng vào các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa bất hợp pháp tại châu Âu.

Tháng 5/2026, EC đã phạt nền tảng này 200 triệu euro theo DSA vì không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhận diện, phân tích và đánh giá các rủi ro mang tính hệ thống liên quan đến việc phân phối sản phẩm bất hợp pháp.

Khi đó, kết quả điều tra của EC cho thấy người tiêu dùng tại EU có nguy cơ cao gặp phải các sản phẩm không đáp ứng quy định trên Temu. Một cuộc kiểm tra mua hàng bí mật do EC tiến hành cho thấy tỷ lệ lớn bộ sạc được lựa chọn để kiểm nghiệm không vượt qua các bài kiểm tra an toàn cơ bản. Nhiều đồ chơi trẻ em cũng tiềm ẩn rủi ro từ trung bình đến cao, chẳng hạn chứa hóa chất vượt ngưỡng cho phép hoặc có bộ phận tháo rời gây nguy cơ nghẹt thở.

Sau quyết định xử phạt, Temu được yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động để khắc phục những vi phạm liên quan đến nghĩa vụ đánh giá rủi ro theo DSA. Tháng 10/2026, EC đã chấp thuận kế hoạch này.

Tuy nhiên, kết luận sơ bộ mới nhất tập trung vào một vấn đề khác: liệu Temu đã triển khai đầy đủ các biện pháp cụ thể để giảm thiểu nguy cơ hàng hóa bất hợp pháp xuất hiện trên nền tảng hay chưa.

Nói cách khác, việc xây dựng và được chấp thuận một kế hoạch khắc phục không đồng nghĩa với việc nền tảng đã đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ kiểm soát trong thực tế.

Trước những kết luận mới, Temu bác bỏ đánh giá của EC. Doanh nghiệp cho biết không đồng tình với các kết luận sơ bộ liên quan đến những biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với việc phân phối sản phẩm bất hợp pháp.

Temu khẳng định đã đầu tư đáng kể vào hạ tầng tuân thủ và nguồn nhân lực chuyên môn, đồng thời triển khai nhiều biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu hiệu quả nguy cơ kinh doanh hàng hóa bất hợp pháp. Doanh nghiệp cho biết sẽ xem xét kỹ các kết luận, gửi phản hồi và tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với EC. Temu cũng bày tỏ tin tưởng hai bên có thể đạt được giải pháp thỏa đáng, giải quyết những quan ngại còn tồn tại của cơ quan quản lý.

Theo quy trình tiếp theo, Temu có quyền tiếp cận hồ sơ điều tra, xem xét các tài liệu liên quan và gửi văn bản bảo vệ quan điểm của mình trước EC. Hội đồng Dịch vụ kỹ thuật số châu Âu cũng sẽ được tham vấn.

Nếu các quan điểm của EC cuối cùng được xác nhận, cơ quan này có thể đưa ra quyết định chính thức về việc Temu không tuân thủ DSA, đồng thời áp dụng mức phạt tương ứng, tối đa 6% tổng doanh thu toàn cầu hằng năm của doanh nghiệp và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục.

Vụ việc cho thấy trọng tâm quản lý thương mại điện tử tại EU đang dịch chuyển từ yêu cầu các nền tảng nhận diện rủi ro sang trách nhiệm chứng minh những biện pháp kiểm soát thực sự có hiệu quả. Đối với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, quy mô hoạt động lớn, số lượng người bán đông và khả năng mở rộng thị trường nhanh không thể là lý do để giảm nhẹ trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng hóa.

Đây cũng là thông điệp đáng chú ý đối với các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến: bảo vệ người tiêu dùng và tuân thủ tiêu chuẩn sản phẩm không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là điều kiện quan trọng để duy trì niềm tin và phát triển bền vững trên thị trường quốc tế.