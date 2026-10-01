EU siết 'tẩy xanh': Doanh nghiệp xuất khẩu phải chứng minh các tuyên bố môi trường

EU tăng kiểm soát các tuyên bố và nhãn môi trường trên hàng hóa nhằm hạn chế tình trạng “tẩy xanh”. Ảnh minh họa.

Theo Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức, quy định mới được thực hiện theo Chỉ thị (EU) 2024/825 về trao quyền cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi xanh.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là EU tăng kiểm soát các tuyên bố môi trường chung chung trên sản phẩm, bao bì, quảng cáo và hoạt động tiếp thị.

Theo đó, những cụm từ như “thân thiện với môi trường”, “thân thiện với hệ sinh thái”, “xanh”, “bền vững” hoặc các tuyên bố tương tự có thể bị hạn chế nếu doanh nghiệp không có căn cứ phù hợp chứng minh. Những tuyên bố về “trung hòa khí hậu”, “trung hòa carbon” chủ yếu dựa vào cơ chế bù trừ phát thải cũng thuộc nhóm cần đặc biệt lưu ý.

Không thể tự tạo nhãn “xanh”

Quy định mới còn tăng kiểm soát nhãn, logo và chứng nhận về tính bền vững.

Doanh nghiệp không được tự tạo nhãn “xanh” khiến người tiêu dùng có thể hiểu rằng sản phẩm đã được chứng nhận về môi trường, nếu nhãn đó không dựa trên hệ thống chứng nhận phù hợp hoặc không được cơ quan có thẩm quyền thiết lập.

Các tuyên bố liên quan đến độ bền, khả năng sửa chữa và thời gian sử dụng sản phẩm cũng phải chính xác và có thể kiểm chứng.

Ủy ban châu Âu cho biết việc siết các tuyên bố môi trường nhằm xử lý tình trạng thông tin thiếu căn cứ hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Dữ liệu của cơ quan này cho thấy 53% tuyên bố “xanh” được khảo sát cung cấp thông tin mơ hồ, gây hiểu nhầm hoặc thiếu căn cứ; 40% không có bằng chứng hỗ trợ.

Hàng Việt xuất khẩu sang EU cần rà soát lại bao bì

Những thay đổi trên có tác động đáng chú ý đối với doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang EU, đặc biệt trong các ngành dệt may, da giày, thực phẩm, cà phê, điện tử, đồ gia dụng, bao bì, gỗ và sản phẩm tiêu dùng.

Dù trong nhiều trường hợp trách nhiệm pháp lý trực tiếp thuộc về nhà bán lẻ hoặc doanh nghiệp kinh doanh tại EU, các yêu cầu về bằng chứng và dữ liệu bền vững có thể được chuyển xuống nhà sản xuất, nhà cung cấp ngoài EU. Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức khuyến nghị doanh nghiệp rà soát toàn bộ tuyên bố môi trường đang sử dụng trên bao bì, nhãn hàng, website, catalogue, quảng cáo và nền tảng thương mại điện tử; đồng thời xác định tài liệu chứng minh cho từng tuyên bố.

Doanh nghiệp cũng cần kiểm tra tính hợp lệ của các chứng nhận, nhãn môi trường; trao đổi với nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối EU về hồ sơ, dữ liệu cần cung cấp.

Đặc biệt, doanh nghiệp sản xuất theo đơn hàng hoặc nhãn hàng riêng cho các hệ thống bán lẻ lớn cần thống nhất trước với đối tác về nội dung tuyên bố bền vững và trách nhiệm cung cấp bằng chứng.