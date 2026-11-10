EU siết quảng cáo thông qua người có ảnh hưởng, bảo vệ trẻ em trên mạng

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đây là những nội dung chính trong dự thảo Đạo luật Công bằng kỹ thuật số (Digital Fairness Act) nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường số.

Dự luật dự kiến được Ủy viên EU phụ trách bảo vệ người tiêu dùng Michael McGrath công bố ngày 11/11, nhằm khắc phục những khoảng trống trong hệ thống quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và nội dung trực tuyến.

Theo dự thảo, EU sẽ cấm các thủ thuật thiết kế giao diện được gọi là “mô hình đen” (dark patterns), vốn thao túng lựa chọn của người dùng theo hướng có lợi cho nhà bán hàng. Các doanh nghiệp trực tuyến cũng phải minh bạch về giá cả, không được đưa thông tin sai lệch về mức độ phổ biến hoặc khả năng cung ứng sản phẩm nhằm tạo cảm giác khan hiếm và thúc đẩy người tiêu dùng mua hàng.

Đối với hoạt động tiếp thị thông qua người có ảnh hưởng, các nhà sáng tạo nội dung phải ghi rõ bài đăng hoặc video quảng bá sản phẩm là “quảng cáo” hoặc “hợp tác thương mại”. Các thương hiệu cũng không được yêu cầu influencer khuyến khích trẻ em mua hàng hoặc thuyết phục cha mẹ mua sản phẩm thông qua nội dung quảng cáo.

Dự thảo còn đề xuất cấm trò chơi điện tử cung cấp cho trẻ vị thành niên các tính năng trả tiền để giành lợi thế hoặc đẩy nhanh tiến trình chơi (pay-to-win, pay-to-progress). Tiền ảo trong trò chơi phải thể hiện rõ giá trị quy đổi sang tiền thật để người chơi nhận biết chi phí thực tế.

Ngoài ra, người dùng sẽ có quyền tắt tính năng tự động phát video và các thông báo không liên quan đến hoạt động của mình. Các nền tảng phải thông báo trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc, kèm ngày chấm dứt và mức phí nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

EU cũng muốn chấm dứt tình trạng “giá nhỏ giọt” (drip pricing), trong đó các khoản phí bổ sung chỉ xuất hiện ở bước thanh toán cuối cùng. Theo đó, nhà bán hàng phải công khai mức giá tối đa người tiêu dùng có thể phải trả trước khi hoàn tất đơn hàng.

Các nội dung trên có thể được điều chỉnh trước khi công bố chính thức.