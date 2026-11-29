Việc điều chỉnh xếp hạng khí thải đối với một số loại xe hybrid sạc điện (PHEV) của châu Âu sẽ không diễn ra cho đến ngày 1/1/2030. Ảnh minh họa: Onlycars.

Trước đó, vào tháng 6, cơ quan điều hành EU thông báo kế hoạch cập nhật "hệ số sử dụng" – chỉ số chính thức đo lường tỷ lệ quãng đường xe di chuyển bằng năng lượng điện – vào ngày 29/11.

Việc điều chỉnh này nhằm phản ánh chính xác hơn thực tế vận hành, vốn cho thấy tỷ lệ di chuyển bằng năng lượng điện thấp hơn so với các ước tính trước đây. Tuy nhiên, cập nhật này sẽ không diễn ra cho đến ngày 1/1/2030. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch giữa mức khí thải thực tế và mức công bố chính thức là do người sở hữu xe không sạc điện cho phương tiện của họ thường xuyên như giả định ban đầu.

Trong một tuyên bố, EC cho biết: "Các sửa đổi được đề xuất sẽ mang lại sự linh hoạt tạm thời trong ngắn hạn cho các nhà sản xuất ô tô, tạo cơ hội để họ đầu tư cải tiến dòng xe này. Đồng thời, quy định mới cũng khuyến khích phát triển các mẫu xe PHEV có phạm vi hoạt động bằng điện dài hơn, vì 'hệ số sử dụng' sẽ chỉ được giữ nguyên đối với những mẫu xe có phạm vi di chuyển bằng điện đạt ít nhất 80 km".

Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) đã hoan nghênh quyết định này. Theo Chủ tịch VDA, bà Hildegard Mueller, động thái trên sẽ hỗ trợ các nhà cung cấp linh kiện, đồng thời giúp duy trì sức hấp dẫn của xe hybrid sạc điện đối với người tiêu dùng.

Xe hybrid sạc điện đóng vai trò phổ biến trong quá trình chuyển đổi sang xe điện tại châu Âu – một tiến trình đã tăng tốc đáng kể trong những tháng gần đây. Các "ông lớn" trong ngành ô tô châu Âu như Volkswagen đã thúc giục Brussels nới lỏng các mục tiêu khí thải, trong bối cảnh các đối thủ từ Trung Quốc đang dần chiếm ưu thế tại thị trường châu Âu nhờ các dòng xe điện và xe hybrid có giá thành rẻ hơn.

EC sẽ trình đề xuất giữ nguyên "hệ số sử dụng" – vốn sẽ có hiệu lực hồi tố từ hôm nay (29/11) – lên các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu; cả hai bên đều có quyền đưa ra phản đối đối với quyết định này.

Theo EC, từ năm 2030 trở đi, "hệ số sử dụng" sẽ được cập nhật định kỳ dựa trên hiệu suất vận hành thực tế của các dòng xe PHEV.

Trước đó vào tháng 9, nhóm vận động Transport & Environment cho biết lượng khí thải CO2 từ các dòng xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid) cao gấp sáu lần so với kết quả từ các bài kiểm tra chính thức. Khoảng cách giữa mức phát thải CO2 trong điều kiện vận hành thực tế và kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã ngày càng nới rộng kể từ khi việc đo lường khí thải thực tế bắt đầu vào năm 2021. Nhóm này lập luận rằng EC không nên hủy bỏ các kế hoạch cập nhật hệ số sử dụng (utility factor).