EU rót thêm 1,24 tỷ euro cho Ukraine

Theo EC, khoản tiền được giải ngân nhằm góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và khả năng tự vệ của Ukraine. Khoản hỗ trợ mới sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hệ thống đánh chặn UAV, đạn dược dành cho UAV và một số loại tên lửa do các doanh nghiệp Ukraine sản xuất.

Cũng theo EC, khoản giải ngân nằm trong gói hỗ trợ cho vay trị giá 90 tỷ euro mà Liên minh châu Âu dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Các đợt giải ngân tiếp theo dự kiến được thực hiện trong những tuần tới.

R.G