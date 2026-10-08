EU rót thêm 1,24 tỷ euro cho Ukraine
Ngày 7/10, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, Ukraine đã nhận thêm 1,24 tỷ euro (1,39 tỷ USD) từ Liên minh châu Âu, trong bối cảnh nước này vừa hứng chịu một đợt tấn công quy mô lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).
Theo EC, khoản tiền được giải ngân nhằm góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và khả năng tự vệ của Ukraine. Khoản hỗ trợ mới sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hệ thống đánh chặn UAV, đạn dược dành cho UAV và một số loại tên lửa do các doanh nghiệp Ukraine sản xuất.
Cũng theo EC, khoản giải ngân nằm trong gói hỗ trợ cho vay trị giá 90 tỷ euro mà Liên minh châu Âu dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Các đợt giải ngân tiếp theo dự kiến được thực hiện trong những tuần tới.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/eu-rot-them-1-24-ty-euro-cho-ukraine-a499165.html