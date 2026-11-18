Kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc có thể kéo dài thời gian sống trung bình của bệnh nhân từ 6 lên 13 tháng so với phương pháp hóa trị lần thứ hai. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý trong điều trị căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao, thường được phát hiện ở giai đoạn muộn và có khả năng kháng điều trị.

Báo Liberation của Pháp đưa tin, loại thuốc mới này do hãng dược phẩm Mỹ Revolution Medicines phát triển. Mặc dù thuốc không có tác dụng chữa khỏi ung thư nhưng có thể cải thiện đáng kể tiên lượng sống cho người bệnh. Thuốc được chỉ định cho những bệnh nhân đã trải qua một đợt hóa trị trước đó. Kết quả nghiên cứu về hoạt chất này từng thu hút sự chú ý tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ hồi tháng 6 vừa qua, sau khoảng 20 năm nghiên cứu chưa đạt được những đột phá tương tự trong lĩnh vực này.

Quyết định của Ủy ban châu Âu được đưa ra sau quá trình thẩm định rút ngắn của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA). Cơ quan này đã hoàn tất đánh giá khoa học tích cực trong hơn 100 ngày, chưa bằng một nửa thời hạn 210 ngày theo quy trình trước đây. Quá trình đánh giá được tiến hành song song với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), trên cơ sở chia sẻ dữ liệu khoa học giữa hai bên. Theo Ủy ban châu Âu, việc đẩy nhanh thủ tục nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cấp thiết đối với một căn bệnh nghiêm trọng vẫn còn thiếu các lựa chọn hiệu quả.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tại quốc gia Tây Âu này, mỗi năm có khoảng 16.000 ca ung thư tuyến tụy mới được phát hiện; con số này trên toàn thế giới lên tới khoảng 500.000 ca. Theo bác sĩ chuyên về ung thư Pascal Hammel, người điều phối phần thử nghiệm lâm sàng tại Pháp, việc sớm đưa thuốc vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi mỗi tháng chậm trễ có thể tương ứng với khoảng 1.000 ca tử vong do căn bệnh này.

Mặc dù đã được Ủy ban châu Âu cấp phép lưu hành, nhưng daraxonrasib chưa thể được sử dụng ngay tại Pháp. Nhà sản xuất cần nộp hồ sơ lên Cơ quan Y tế cấp cao Pháp (HAS) để đánh giá lợi ích điều trị và mức độ cải thiện sức khỏe mà thuốc mang lại. Theo thông tin hiện có, HAS chưa nhận được hồ sơ đề nghị. Sau khi hoàn tất đánh giá, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành đàm phán với doanh nghiệp về giá thuốc. Chỉ khi đạt được thỏa thuận, daraxonrasib mới có thể được kê đơn cho bệnh nhân tại Pháp.

Việc EU cấp phép cho daraxonrasib mở ra thêm hy vọng cho bệnh nhân ung thư tuyến tụy, vốn có ít lựa chọn điều trị hiệu quả, đồng thời cho thấy vai trò của cơ chế thẩm định nhanh đối với những loại thuốc đáp ứng nhu cầu y tế cấp thiết. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thực tế vẫn phụ thuộc vào các thủ tục đánh giá, đàm phán giá và tổ chức triển khai tại từng quốc gia thành viên.