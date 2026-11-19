Được phát triển bởi hãng dược phẩm Mỹ Revolution Medicines, daraxonrasib được chỉ định cho bệnh nhân đã trải qua một đợt hóa trị trước đó. Thuốc không chữa khỏi ung thư, nhưng có thể cải thiện đáng kể tiên lượng sống.

Theo báo Liberation (Pháp), kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc giúp kéo dài thời gian sống trung bình của bệnh nhân từ 6 tháng lên 13 tháng so với hóa trị lần thứ hai.

Quyết định cấp phép được đưa ra sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu hoàn tất thẩm định khoa học trong hơn 100 ngày, chưa bằng một nửa thời hạn thông thường 210 ngày. Quá trình đánh giá được phối hợp với Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), nhằm đẩy nhanh khả năng tiếp cận phương pháp điều trị mới.

Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 500.000 ca ung thư tuyến tụy. Việc EU cấp phép mở ra thêm hy vọng điều trị cho người bệnh, dù khả năng tiếp cận thuốc còn phụ thuộc vào thủ tục tại từng quốc gia thành viên.