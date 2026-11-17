Theo thông cáo của Hội đồng EU, trong tổng số tiền được phê duyệt, khoảng 5 tỷ euro đến từ nguồn vốn của chương trình cho Ukraine vay hỗ trợ giai đoạn 2026-2027. Khoản tiền dự kiến được chuyển cho Kiev trong thời gian tới nhằm góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính, hỗ trợ phục hồi và hiện đại hóa nền kinh tế Ukraine.

Quyết định được đưa ra sau khi Ukraine hoàn thành hơn 20 mục tiêu cải cách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hệ thống tư pháp, phòng chống tham nhũng và rửa tiền, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, môi trường kinh doanh, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.

Đây là đợt giải ngân thứ 9 trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ Ukraine của EU, vốn được EU triển khai từ tháng 3/2024 với tổng giá trị lên tới hơn 50 tỷ euro dưới hình thức viện trợ không hoàn lại và cho vay, nhằm hỗ trợ Ukraine phục hồi, tái thiết và hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn 2024-2027.

Sau khi hoàn tất đợt giải ngân mới, tổng số tiền mà Kiev nhận được theo kế hoạch cải cách và phục hồi quốc gia kể từ giữa năm 2024 sẽ vượt 40 tỷ euro.