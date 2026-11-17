Toà nhà bị phá hủy sau vụ không kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái xuống thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: THX/TTXVN

Thông cáo của Hội đồng EU cho biết trong tổng số tiền được phê duyệt, khoảng 5 tỷ euro đến từ nguồn vốn của chương trình cho Ukraine vay hỗ trợ giai đoạn 2026–2027. Khoản tiền dự kiến được chuyển cho Kiev trong thời gian tới nhằm góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính, hỗ trợ phục hồi và hiện đại hóa nền kinh tế Ukraine.

Quyết định được đưa ra sau khi Ukraine hoàn thành hơn 20 mục tiêu cải cách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hệ thống tư pháp, phòng chống tham nhũng và rửa tiền, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, môi trường kinh doanh, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.

Đây là đợt thanh toán thứ chín trong khuôn khổ Ukraine Facility, chương trình được EU triển khai từ tháng 3/2024 với tổng nguồn lực hơn 50 tỷ euro dưới hình thức viện trợ không hoàn lại và cho vay, nhằm hỗ trợ Ukraine phục hồi, tái thiết và hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn 2024–2027. Theo Hội đồng EU, sau khi hoàn tất đợt thanh toán mới, tổng số tiền Ukraine nhận được theo kế hoạch cải cách và phục hồi quốc gia kể từ giữa năm 2024 sẽ vượt 40 tỷ euro. Các khoản hỗ trợ được gắn với tiến độ thực hiện những cam kết cải cách của Ukraine, trong đó có các mục tiêu liên quan đến quá trình gia nhập EU.

Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi bày tỏ hoan nghênh quyết định của EU, khẳng định khoản hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì ổn định tài chính và đáp ứng những nhu cầu ưu tiên của nước này. Theo ông, tính cả khoản tiền vừa được phê duyệt, tổng tiền hỗ trợ Ukraine dự kiến nhận từ chương trình Ukraine Facility trong năm 2026 sẽ đạt 13,57 tỷ euro.

* Liên quan đến các khoản vay cho Kiev, ngày 16/11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết đã đạt được tiến bộ quan trọng trong các cuộc thảo luận với chính quyền Ukraine về một thỏa thuận cấp kỹ thuật. Thỏa thuận này sẽ mở đường cho việc giải ngân 1,6 tỷ USD cho Kiev, ngay khi các đảm bảo về tài chính được xác lập.

Thông báo cho biết ngày 9/11, đội ngũ chuyên gia IMF đã bắt đầu đợt rà soát kết hợp lần thứ hai và thứ ba đối với chương trình "Cơ chế Tài chính Mở rộng" trị giá 8,1 tỷ USD dành cho Ukraine trong thời hạn 4 năm. IMF nhận định kết quả thực hiện chương trình đã cải thiện kể từ đợt rà soát đầu tiên; cho biết động lực cải cách này cần được duy trì trong thời gian tới để giải ngân các khoản tài chính đã cam kết, huy động thêm nguồn thu và sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ, qua đó đảm bảo các cam kết về tài chính.

Ông Gavin Gray, trưởng phái đoàn IMF, cho biết các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục diễn ra trực tuyến với mục tiêu sớm đạt được thỏa thuận cấp kỹ thuật trong thời gian tới. Theo ông, các chỉ số hiện có cho thấy chính quyền Ukraine đã hoàn thành tất cả các tiêu chí định lượng về hiệu quả hoạt động tính đến cuối tháng 9; đồng thời, đà cải cách cơ cấu cũng đã có những bước tiến triển, bất chấp tình hình an ninh và kinh tế đầy thách thức.

Tính đến cuối tháng 10, trong số 6 cột mốc cải cách cơ cấu, Kiev đã hoàn thành 2 cột mốc; đạt tiến bộ trong 2 cột mốc liên quan đến vấn đề độc lập của cơ quan quản lý năng lượng và các sửa đổi đối với bộ luật thuế; và đang bị chậm trễ trong việc thực hiện 2 lĩnh vực.