EU nói lời dứt khoát trước đề xuất nối lại nhập khẩu khí đốt từ Nga

Ủy ban châu Âu (EC) không có kế hoạch nối lại việc nhập khẩu khí đốt từ Nga – một động thái được cho là đang được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy, theo lời bà Paula Pinho, phát ngôn viên của EC.

"Về phía chúng tôi, chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường trước đây. Như Chủ tịch EC Von der Leyen đã khẳng định rõ ràng vào tuần trước, trước khi cuộc họp Hội đồng châu Âu bắt đầu, chúng tôi sẽ không dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào cho đến khi Nga chấm dứt cuộc chiến. Điều đó đã được tuyên bố một cách hoàn toàn dứt khoát và không có chỗ cho sự hiểu lầm", bà Pinho phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels ngày 19/10.

Vị phát ngôn đã được hỏi liệu đề xuất này từ chính quyền Mỹ đã được thảo luận với các quan chức châu Âu hay chưa, và liệu EC có loại trừ hoàn toàn khả năng quay lại nhập khẩu khí đốt Nga "ngay cả trong bối cảnh đạt được một thỏa thuận hòa bình trong tương lai" hay không.

Để trả lời câu hỏi, bà Pinho đã nhắc lại các kết luận từ Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 15-16/10, trong đó, Hội đồng châu Âu bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của Mỹ trong việc nới lỏng một số hạn chế đối với Nga cũng như nối lại hoạt động nhập khẩu nhiên liệu diesel từ gã khổng lồ Á-Âu.

"Chúng tôi vẫn tin tưởng – như bà Von der Leyen cũng đã nhắc lại – rằng chính các hành động phối hợp giữa hai bờ Đại Tây Dương liên quan đến các lệnh trừng phạt mới là yếu tố đóng vai trò quyết định trong việc chấm dứt cuộc chiến này", bà Pinho nói.

Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan điều hành EU - khẳng định không có kế hoạch nối lại việc nhập khẩu khí đốt từ Nga – một động thái được cho là đang được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy. Ảnh: Bruegel

Trước đó, tờ New York Times đưa tin vào ngày 17/10 rằng các Đặc phái viên của Tổng thống Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã đề xuất với các quan chức EU về việc tăng cường nhập khẩu khí đốt từ Nga, đồng thời gợi ý Ukraine nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt.

Theo báo Mỹ, họ coi đây là một phần của thỏa thuận hòa bình: Ukraine sẽ khôi phục được nguồn thu từ phí trung chuyển, trong khi các chính trị gia châu Âu cũng sẽ hưởng lợi khi cử tri của họ đang không hài lòng với giá năng lượng hiện tại. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu đã bác bỏ đề xuất này.

Tỉ trọng khí đốt Nga trong tổng lượng tiêu thụ của EU đã giảm từ 45% vào năm 2021 xuống còn 13% vào năm 2025. Ukraine đã ngừng vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu kể từ đầu năm 2025, dẫn đến tổn thất khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.

Mặc dù có sự sụt giảm này, châu Âu vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2026, các cảng của EU đã tiếp nhận 12,18 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, với khối lượng nhập khẩu tăng 9,5%.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những đồn đoán về khả năng khí đốt Nga quay trở lại châu Âu.

Vào ngày 8/10, có thông tin cho rằng các quan chức Mỹ và Nga đã thảo luận về việc thu hút các nhà đầu tư Mỹ tham gia khôi phục đường ống Nord Stream dẫn khí đốt Nga qua Biển Baltic tới Tây Âu.

Các cuộc thảo luận này được cho là có sự tham gia của ông Kushner và Đặc phái viên Kirill Dmitriev của Nga. Theo các nguồn tin, Đức cùng các quốc gia châu Âu khác sẽ phản đối mạnh mẽ động thái như vậy.

Những phân tích sâu hơn về sự sụt giảm lượng khí đốt Nga nhập khẩu vào châu Âu – vốn chủ yếu do các đường ống ngừng hoạt động chứ không phải do các lệnh trừng phạt – cùng khả năng EU có thể xem xét lại lệnh cấm khí đốt Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình trước tháng 9/2027, đã được đề cập trong bài bình luận của Serhiy Makogon, chuyên gia về an ninh năng lượng châu Âu và là cựu lãnh đạo đơn vị vận hành hệ thống truyền dẫn khí đốt Ukraine.

Minh Đức (Theo Interfax Ukraine, UAWire)